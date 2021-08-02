Употребление кокосового масла может увеличить риск трех серьезных заболеваний

Лучше ограничиться небольшими количествами.
Продажи кокосового масла резко выросли в последние годы после заявлений, что оно может улучшить здоровье сердца, способствовать сжиганию жира и обладает противомикробным действием.
Но употребление слишком большого количества кокосового масла может отрицательно сказаться на вашем здоровье, пишет Express.co.uk.
Диетолог British Heart Foundation Виктория Тейлор заявляет: "Кокосовое масло на 86 процентов состоит из насыщенных жиров, что примерно на треть больше, чем у сливочного масла (52 процента). Мы знаем, что диеты с высоким содержанием насыщенных жиров связаны с повышенным уровнем плохого холестерина (ЛПНП) в крови, а высокий уровень холестерина является фактором риска ишемической болезни сердца (ИБС) и инсульта".
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Было предположение, что некоторые из насыщенных жиров, присутствующие в кокосовом масле, могут быть лучше для нас, чем другие насыщенные жиры.
Но в настоящее время недостаточно качественных исследований, чтобы дать окончательный ответ.
Виктория продолжает: "Что мы действительно знаем, так это то, что замена насыщенных жиров ненасыщенными жирами, такими как растительное масло, оливковое масло и подсолнечное масло, а также их спреды, была показана как эффективный способ помочь снизить уровень холестерина ЛПНП, так что это было бы более полезно для здоровья. выбор."
И она советует: "На данный момент, если вам нравится вкус кокосового масла, то, как и в случае с маслом, можно время от времени использовать его.
"Однако лучше ограничиться небольшими количествами и вместо этого использовать ненасыщенные масла в качестве повседневного выбора".
Кокос внесен в список NHS как продукт с высоким содержанием насыщенных жиров.
Другие включают:
- жирные куски мяса
- мясные продукты, в том числе колбасы и пироги
- сливочное масло, топленое масло и сало
- сыр, особенно твердый сыр, такой как чеддер
- сливки, сметана и мороженое
- некоторые пикантные закуски, такие как сырные крекеры и попкорн
- шоколадные кондитерские изделия
- печенье, торты и выпечка
- пальмовое масло
Органы здравоохранения говорят, что большинство людей в Великобритании едят слишком много насыщенных жиров.
Правительство рекомендует:
- мужчинам не следует есть более 30 г насыщенных жиров в день
- женщины не должны есть более 20 г насыщенных жиров в деньу детей должно быть меньше
Если вы хотите снизить общий риск сердечных заболеваний, лучше всего снизить общее потребление жиров и заменить ненасыщенные жиры ненасыщенными.
Ненасыщенные жиры, которые в основном содержатся в растительных и рыбных маслах, могут быть мононенасыщенными или полиненасыщенными.
NHS объясняет, что мононенасыщенные жиры помогают защитить сердце, поддерживая уровень "хорошего" холестерина ЛПВП при одновременном снижении уровня "плохого" холестерина ЛПНП в крови.
Мононенасыщенные жиры содержатся в:
- оливковое масло, рапсовое масло и спреды из этих масел
- авокадо
- некоторые орехи, такие как миндаль, бразиль и арахис
Организм здоровья объясняет, что полиненасыщенные жиры также могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП в крови.
Есть два основных типа полиненасыщенных жиров: омега-3 и омега-6.
Жиры Омега-6 содержатся в растительных маслах, таких как:
- рапс
- кукуруза
- подсолнечник
Жиры омега-3 содержатся в жирной рыбе, например:
- копченая рыба
- сельдь
- форель
- сардины
- лосось
- скумбрия