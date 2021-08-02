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Употребление кокосового масла может увеличить риск трех серьезных заболеваний

2 августа 2021, 10:40

Лучше ограничиться небольшими количествами.

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Некоторые из насыщенных жиров, присутствующие в кокосовом масле, могут быть лучше для нас/Pixabay

Продажи кокосового масла резко выросли в последние годы после заявлений, что оно может улучшить здоровье сердца, способствовать сжиганию жира и обладает противомикробным действием.

Но употребление слишком большого количества кокосового масла может отрицательно сказаться на вашем здоровье, пишет Express.co.uk.

Диетолог British Heart Foundation Виктория Тейлор заявляет: "Кокосовое масло на 86 процентов состоит из насыщенных жиров, что примерно на треть больше, чем у сливочного масла (52 процента). Мы знаем, что диеты с высоким содержанием насыщенных жиров связаны с повышенным уровнем плохого холестерина (ЛПНП) в крови, а высокий уровень холестерина является фактором риска ишемической болезни сердца (ИБС) и инсульта".

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Было предположение, что некоторые из насыщенных жиров, присутствующие в кокосовом масле, могут быть лучше для нас, чем другие насыщенные жиры.

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Но в настоящее время недостаточно качественных исследований, чтобы дать окончательный ответ.

Виктория продолжает: "Что мы действительно знаем, так это то, что замена насыщенных жиров ненасыщенными жирами, такими как растительное масло, оливковое масло и подсолнечное масло, а также их спреды, была показана как эффективный способ помочь снизить уровень холестерина ЛПНП, так что это было бы более полезно для здоровья. выбор."

И она советует: "На данный момент, если вам нравится вкус кокосового масла, то, как и в случае с маслом, можно время от времени использовать его.

"Однако лучше ограничиться небольшими количествами и вместо этого использовать ненасыщенные масла в качестве повседневного выбора".

Кокос внесен в список NHS как продукт с высоким содержанием насыщенных жиров.

Другие включают:

  • жирные куски мяса
  • мясные продукты, в том числе колбасы и пироги
  • сливочное масло, топленое масло и сало
  • сыр, особенно твердый сыр, такой как чеддер
  • сливки, сметана и мороженое
  • некоторые пикантные закуски, такие как сырные крекеры и попкорн
  • шоколадные кондитерские изделия
  • печенье, торты и выпечка
  • пальмовое масло

Органы здравоохранения говорят, что большинство людей в Великобритании едят слишком много насыщенных жиров.

Правительство рекомендует:

  • мужчинам не следует есть более 30 г насыщенных жиров в день
  • женщины не должны есть более 20 г насыщенных жиров в деньу детей должно быть меньше

Если вы хотите снизить общий риск сердечных заболеваний, лучше всего снизить общее потребление жиров и заменить ненасыщенные жиры ненасыщенными.

Ненасыщенные жиры, которые в основном содержатся в растительных и рыбных маслах, могут быть мононенасыщенными или полиненасыщенными.

NHS объясняет, что мононенасыщенные жиры помогают защитить сердце, поддерживая уровень "хорошего" холестерина ЛПВП при одновременном снижении уровня "плохого" холестерина ЛПНП в крови.

Мононенасыщенные жиры содержатся в:

  • оливковое масло, рапсовое масло и спреды из этих масел
  • авокадо
  • некоторые орехи, такие как миндаль, бразиль и арахис

Организм здоровья объясняет, что полиненасыщенные жиры также могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП в крови.

Есть два основных типа полиненасыщенных жиров: омега-3 и омега-6.

Жиры Омега-6 содержатся в растительных маслах, таких как:

  • рапс
  • кукуруза
  • подсолнечник

Жиры омега-3 содержатся в жирной рыбе, например:

  • копченая рыба
  • сельдь
  • форель
  • сардины
  • лосось
  • скумбрия
здоровье
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