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Уплетут за три минуты: фантастические секреты приготовления идеальных блинов на Масленицу

15 февраля 2023, 03:30
Главред узнал все секреты приготовления блинов, зная которые, вкус традиционного угощения всех удивит и восхитит.
Уплетут за три минуты: фантастические секреты приготовления идеальных блинов на Масленицу
Как приготовить очень вкусные блины? / unsplash.com

Вскоре начнется Масленица, а потому все хозяйки начнут готовить традиционное блюдо этого праздника – блины. Существует очень много рецептов приготовления блинов, однако ингредиенты в этом блюде остаются неизменными – яйца, мука, молоко, сахар и конечно же подсолнечное масло. Главред узнал все секреты приготовления блинов, зная которые, вкус традиционного угощения всех удивит и восхитит.

Секреты приготовления самых вкусных блинов

Прежде всего, особое внимание следует уделить выбору муки. Лучшим вариантом для блинов будет пшеничная мука высшего сорта. В ней много клейковины, а потому в процессе приготовления блины не порвутся. Основной секрет нежных блинов – просеивание муки. При чем просеивать муку нужно два, а то и три раза.

Довольно часто во время приготовления блинов в тесте появляются комочки. Избежать этой проблемы можно очень легко. Муку нужно добавлять маленькими порциями. Кроме того, тесто нужно тщательно перемешивать.

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Блины обязательно нужно готовить на молоке, ведь тогда они получатся очень нежными и душистыми. А если вы хотите добавить своим блинам дополнительной пышности, то стоит заменить молоко на кефир. Кстати, тесто на блины можно сделать из любого растительного молока. Поэтому, если по каким-то причинам вы не хотите использовать коровье молоко, – можете смело брать миндальное, рисовое или овсяное.

Довольно часто у хозяек возникает вопрос, почему при жарке рвутся блины. Ответ на этот вопрос очень прост – в блинах недостаточно либо яиц, либо муки. В таком случае нужно следовать четким пропорциям. Если вы готовите блины на 500 мл молока, то муки нужно 300 граммов.

Сколько яиц нужно добавлять в блины? Здесь важно не переусердствовать, ведь блины получатся резиновыми. Поэтому 3-4 яйца на 500 мл молока – это слишком много. Идеальная пропорция яиц в блинах – 2 шт. на каждые пол-литра молока.

Нужно ли взбивать яйца для блинов? Да, нужно. С помощью венчика или миксера взбиваем яйца с сахаром до появления пышной пены. Также для вкуса не забудьте добавить к яйцам немного ванильного сахара, а также щепотку соли. Кроме того, некоторые хозяйки добавляют в тесто для блинов немного корицы – получается очень вкусно.

Не забывайте в тесто для блинов добавлять немного подсолнечного масла, тогда они точно не подгорят, а края не будут слишком ломкими.

А знали ли вы, зачем нужно настаивать тесто для блинов? После замешивания тесту нужно дать немного отдохнуть – примерно 5 минут. Это нужно для того, чтобы "разошлась" клетчатка.

Теперь вы знаете все секреты приготовления идеальных блинов. Готовьте с любовью и удивляйте своими кулинарными шедеврами друзей и знакомых!

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