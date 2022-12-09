glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкус

9 декабря 2022, 04:00
Чтобы вкус первых блюд был неповторимым, нужно знать, какие специи и пряности к ним добавлять.
суп
Какие специи можно добавить в суп / pixabay

Каждая хозяйка имеет свое коронное блюдо, которое никто не может повторить. У кого-то это десерты, а у кого-то – супы, борщи и разнообразные закуски. Во время приготовления первых блюд важно добавлять в них различные специи и пряности, ведь тогда они будут иметь неповторимый вкус и аромат. Главред рассказывает, какие пряности лучше добавлять в суп, чтобы его вкус всех восхитил.

Специи для овощного супа

Овощной суп – это замечательное диетическое блюдо, которое обогащает организм всеми питательными веществами и помогает убрать лишние килограммы. Чтобы его вкус был еще лучше, стоит добавить такие специи: сушеный чеснок, розмарин, базилик, петрушку, чабер, пастернак, карри, сельдерей или майоран.

Специи для грибного супа

Грибной суп может прекрасно насытить организм, поскольку является постным заменителем мясных продуктов. Кроме того, он не только наполняет энергией, но и насыщает организм витаминами. Чтобы вкус грибного супа был бесподобным, нужно добавить такие специи: чеснок (свежий или сушеный), тимьян, орегано, розмарин, мускатный орех, черный и красный перец, базилик и эстрагон.

Специи для куриного супа

Куриный суп прекрасно согревает и расслабляет организм. Поэтому этот вид супа довольно часто употребляют тогда, когда ухудшилось самочувствие, а также при первых симптомах простуды. Для куриного супа прекрасно подходят такие специи: сушеная петрушка и укроп, розмарин, лавровый лист, кинза, смесь перцев, шафран и тимьян.

Специи для горохового супа

Гороховый суп также имеет относительно небольшую калорийность, а потому его часто употребляют те, кто склонен к полноте. Кроме того, гороховый суп нормализует сон и предотвращает депрессию, выводит шлаки из организма, а также нормализует работу желудка. Чтобы вкус горохового супа заиграл новыми красками, нужно добавить в него такие специи: мяту, кориандр, базилик, мускатный орех, тмин, куркуму, сушеный чеснок и иссоп.

Специи для рыбного супа

Рыбный суп является очень полезным для нашего мозга, поскольку в рыбе (особенно морской) содержится много минералов, таких как йод, кальций, натрий, цинк, фосфор, железо и тому подобное. Особенностью рыбного супа является то, что в нем малое количество овощей, а потому вкус этому блюду добавляют именно специи и пряности. Лучше всего для этого вида супа подходят такие специи: розмарин, лавровый лист, смесь перцев, укроп, чабрец, шалфей, любисток, майоран, лук и чеснок, мускатный орех, а также аир.

Специи для супа харчо

Визитной карточкой грузинской кухни является суп харчо. В каждом регионе страны есть многообразие этого вида супа. Все зависит от способа приготовления и специй, которые добавляются. Чтобы приготовить очень вкусный суп харчо, стоит добавить в него такие специи: лавровый лист, кориандр, сушеный зеленый лук и чеснок, кинза, сельдерей, черный перец, чабер, сок граната и шафран.

Вас может заинтересовать:

суп рецепты лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:00

Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкус

03:24

"Фото из будущего в украинском Крыму": дзюдоистка Дарья Белодед понежилась на песочке в черном мини

02:55

"Со всеми на диванчик": Волочкова переоделась в монашку, чтобы отблагодарить своего спасителя

02:20

День Святого Николая 2023: что можно и нельзя дарить детям

01:36

Военный эксперт спрогнозировал, как будут действовать враги после "бавовны" на аэродромах

Реклама
01:00

Гороскоп таро на неделю 12-18 декабря 2022: Тельцы окажутся на финише, а Рыбам придется попотеть

08 декабря, четверг
23:59

Зачем натирать яйца маслом: простая хитрость от запасливых хозяек

23:40

"Террористы оставили смертельные ловушки": Зеленский пообещал, что Россия ответит за минный террор

23:00

"Ядерной войне не быть": эксперт рассказал, кто из мировых лидеров дал четкий месседж ПутинуВидео

22:30

Фортуна всегда на их стороне: топ-3 знака Зодиака с сильнейшим ангелом-хранителемВидео

22:06

В МИД Словакии разнесли призывы к "диалогу" с РФ и напомнили о попытках говорить с ГитлеромВидео

21:52

Жена Андрея Макаревича рассказала, почему не хочет для сына "паспорт Мордора"

21:32

У молодухи престарелого Петросяна в отпуске выпала грудь

21:31

Медведев устроил истерику и сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за отсутствия переговоров

21:02

Веру Брежневу уличили в беременности

20:58

Мелитополь - ключ к освобождению Крыма: военный аналитик объяснил, как ВСУ очистит полуостровВидео

20:47

Как вкусно и правильно заваривать чай: простые хитрости, о которых многие не знают

20:40

Риск отключения света в Киеве на 5-7 дней: жителям столицы советую запасаться водойВидео

20:12

"Нет оснований": в РФ придумали нелепое объяснение, как не платить 3 млн рублей за уничтоженных солдатВидео

20:10

Приметы на 10 декабря: какие 2 вещи запрещено делать в этот день, чтобы все деньги не растерятьВидео

Реклама
20:03

Орбакайте "убирают" со всех новогодних концертов

19:50

Президент Украины рассказал о своем отношении к Гайдаю и советским комедиям

19:30

Нам показали совершенно спятившего Путинамнение

19:12

Селин Дион страдает от редкого неизлечимого заболевания - певица отменяет концертыВидео

19:09

Угроза наступления войск РФ на Купянск: в Харьковской ОВА сделали заявление о ситуацииВидео

19:00

Таролог рассказала, опасаться ли украинцам до конца декабря ракетных ударов враговВидео

18:54

"Полное поражение РФ на территории Украины": Подоляк назвал четкое условие завершения войныВидео

18:21

Путин стремится захватить всю Украину, дайте нам танки, истребители и ракеты ATACMS – КулебаВидео

18:18

Пугачева собирается в Россию на новогодние праздники

17:52

Украина утонет в снегу и дождях, но сильно потеплеетВидео

17:46

"Дипломатическим путем": Кулеба рассказал о деоккупации Крыма и ДонбассаВидео

17:36

Удобно, но опасно: почему нельзя ставить микроволновку на холодильник

17:30

Россия готовится к поражению в войне с Украиной, одним из новых лидеров видят Пригожина – ГУР

17:29

Гарик Харламов публично ссорится со своей бывшей женой Кристиной Асмус

16:55

Захарова "напророчила" сроки окончания войны и устроила истерику из-за военной помощи УкраинеВидео

16:53

Повторение судьбы фашистской Германии станет для них успехом: эксперт назвал два пути послевоенной РФВидео

16:48

Продюсер-предатель Бардаш объявил "культурную мобилизацию" на Донеччине

16:43

Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечьВидео

16:40

Оставить открытой или закрывать: как правильно поступить с дверцей стиралки после стирки

16:34

"Клиника": Королёва с сыном поразили странным поведением на камеруВидео

Реклама
16:27

Евровидение-2023: букмекеры рассказали, кто победит в Национальном отбореВидео

16:26

Мощные танки Запада для Украины: США дадут добро на передачу Leopard 2 и ждут шага от ГерманииВидео

16:00

"Чтобы называла меня султан": Остапчук выдвинул требования к следующей девушке

15:55

Месть за Крымский мост: Путин подшофе с бокалом в руке назвал "причину" преступных обстрелов УкраиныВидео

15:32

Путин проиграл по всем направлениям, зимой будет возможность для наступления – генерал МиллиВидео

15:30

"Пташка" Полищук показала редкое фото красавчика-брата

15:16

В Белом доме думают над поставкой ВСУ кассетных боеприпасов - CNNВидео

14:50

Армия Украины усиливается дронами: за 30 дней войска получили 7 отечественных БПЛА – РезниковВидео

14:40

"Ты не один": DOROFEEVA споет Щедрик в необычном дуэте и расскажет об особенном Рождестве

13:33

"Может быть и завтра": в Кремле сделали циничное заявление о завершении войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять