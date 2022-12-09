Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкус

Чтобы вкус первых блюд был неповторимым, нужно знать, какие специи и пряности к ним добавлять.

Какие специи можно добавить в суп / pixabay

Каждая хозяйка имеет свое коронное блюдо, которое никто не может повторить. У кого-то это десерты, а у кого-то – супы, борщи и разнообразные закуски. Во время приготовления первых блюд важно добавлять в них различные специи и пряности, ведь тогда они будут иметь неповторимый вкус и аромат. Главред рассказывает, какие пряности лучше добавлять в суп, чтобы его вкус всех восхитил.

Специи для овощного супа

Овощной суп – это замечательное диетическое блюдо, которое обогащает организм всеми питательными веществами и помогает убрать лишние килограммы. Чтобы его вкус был еще лучше, стоит добавить такие специи: сушеный чеснок, розмарин, базилик, петрушку, чабер, пастернак, карри, сельдерей или майоран.

Специи для грибного супа

Грибной суп может прекрасно насытить организм, поскольку является постным заменителем мясных продуктов. Кроме того, он не только наполняет энергией, но и насыщает организм витаминами. Чтобы вкус грибного супа был бесподобным, нужно добавить такие специи: чеснок (свежий или сушеный), тимьян, орегано, розмарин, мускатный орех, черный и красный перец, базилик и эстрагон.

Специи для куриного супа

Куриный суп прекрасно согревает и расслабляет организм. Поэтому этот вид супа довольно часто употребляют тогда, когда ухудшилось самочувствие, а также при первых симптомах простуды. Для куриного супа прекрасно подходят такие специи: сушеная петрушка и укроп, розмарин, лавровый лист, кинза, смесь перцев, шафран и тимьян.

Специи для горохового супа

Гороховый суп также имеет относительно небольшую калорийность, а потому его часто употребляют те, кто склонен к полноте. Кроме того, гороховый суп нормализует сон и предотвращает депрессию, выводит шлаки из организма, а также нормализует работу желудка. Чтобы вкус горохового супа заиграл новыми красками, нужно добавить в него такие специи: мяту, кориандр, базилик, мускатный орех, тмин, куркуму, сушеный чеснок и иссоп.

Специи для рыбного супа

Рыбный суп является очень полезным для нашего мозга, поскольку в рыбе (особенно морской) содержится много минералов, таких как йод, кальций, натрий, цинк, фосфор, железо и тому подобное. Особенностью рыбного супа является то, что в нем малое количество овощей, а потому вкус этому блюду добавляют именно специи и пряности. Лучше всего для этого вида супа подходят такие специи: розмарин, лавровый лист, смесь перцев, укроп, чабрец, шалфей, любисток, майоран, лук и чеснок, мускатный орех, а также аир.

Специи для супа харчо

Визитной карточкой грузинской кухни является суп харчо. В каждом регионе страны есть многообразие этого вида супа. Все зависит от способа приготовления и специй, которые добавляются. Чтобы приготовить очень вкусный суп харчо, стоит добавить в него такие специи: лавровый лист, кориандр, сушеный зеленый лук и чеснок, кинза, сельдерей, черный перец, чабер, сок граната и шафран.

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