Уплетут за обе щеки: как сделать бомбическую картошку с салом на мангале - восхитительные секреты

Пришло время вооружиться невероятными секретами приготовления замечательного гарнира к шашлыку.

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Как приготовить вкусный картофель на мангале? / ua.depositphotos.com

Сезон шашлыков уже в разгаре, а потому пора вооружиться невероятными секретами приготовления гарнира к мясу. Всем известно, что лучше всего шашлык смакует с картошечкой, которая также приготовлена на мангале. Главред делится невероятным секретом приготовления картофеля с салом на мангале.

Печеный картофель на мангале: способ приготовления

Берем картофель и тщательно промываем его. Заметьте, что картофель должен быть одинакового размера, тогда он равномерно пропечется. Если картофель очень крупный, то его нужно разрезать на две равные части.

Далее берем сало и нарезаем его на кусочки. Обратите внимание, что запеченный картофель на гриле будет иметь лучший вкус с генеральским салом, то есть с мясными прожилками.

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После этого берем шампуры и нанизываем на них картофель и сало, чередуя их.

После этого на картофеле нужно сделать надрезы. Картофель нужно разрезать вплоть до самого шампура с обеих сторон. Обратите внимание, что чем больше надрезов, тем лучше, так как картофель хорошо впитает специи и соль, а также равномерно пропечется.

На этом этапе картофель нужно просолить. Учтите, что большая часть соли просто отвалится, поэтому солить нужно очень хорошо. Соль также надо хорошенько втереть в картофель и сало.

По желанию можете добавить черный перец и разнообразные специи. Лучше всего картофель на мангале будет смаковать с такими специями: куркума, сухая горчица, майоран, розмарин, тимьян, кардамон, мускатный орех, укроп, чеснок и т.д. Все специи нужно хорошо втирать в картофель и сало с обеих сторон.

Теперь картофелю нужно дать постоять 15-20 минут. За это время картофель пустит сок и лучше просолится.

После этого идем жарить картошку на хорошо раскаленном мангале. Не забывайте постоянно переворачивать шампуры, чтобы картофель не подгорел. Когда картошечка зарумянилась, проверьте ее на готовность с помощью вилки. Если гарнир готов, то можете сразу подавать его к столу.

Смотрите видео о том, как приготовить хорошее блюдо к шашлыку – баклажаны на огне:

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