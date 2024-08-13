Упадет в обморок прямо на фронте: Julik признался, что боится получить повестку

Украинский певец Julik прокомментировал мобилизацию артистов и честно признался, боится ли оказаться в рядах ВСУ на фронте.

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Julik рассказал, боится ли он мобилизации / коллаж: Главред, фото: скриншот, Julik / Instagram

Певец Julik (настоящее имя - Назарий Гук) рассказал, что уже уже прошел ВВК и обновил свои данные в ТЦК. В программе "Слава + " артист признался, что готов к тому, что ему может прийти повестка, однако страх присутствует.

"Я не считаю себя тем человеком, который умеет воевать, держать оружие. Во-первых, я понимаю, что я слепой, не дай Бог что-то с очками... У меня плохое зрение, где-то минус 5. Не умею я этого. Ну если придется, тогда поеду. Но надеюсь, что люди смышленые и понимают, что я там буду только мешать",- сказал Julik.

Кто такой Julik? JULIK (Юлик) (настоящее имя - Гук Назарий Владимирович, род. 23 января 1990, Львов, Львовская область, Украинская ССР, СССР) - украинский шоумен, автор и композитор песен, саундпродюсер и ведущий ивентов. видео дня Бывший участник коллектива "DZIDZIO". В 2021 году стал звездным экспертом телепроекта Поют все на телеканале Украина, сообщает Википедия.

Разговаривая со своими друзьями-военными и защитниками, для которых выступает, артист спросил, нужен ли он на фронте. Большинство отвечали одинаково: если Julik будет в подразделении, его постоянно будут прикрывать, а из-за этого могут погибнуть другие.

Комментируя мобилизацию артистов, Julik заявил, что каждый должен делать то, к чему он морально готов. Сам он не может сказать точно, что может и хочет воевать.

"Я за то, чтобы каждый делал то, что умеет или то, к чему психологически готов. Я не могу быть уверен в своей психике, что я туда приду и буду делать то, что мне прикажут. Разные случаи бывают. Бывало, что ребята расстреливали собратьев, потому что боялись и т.д. Я наверное нет, я просто упаду в обморок и все",- сказал Julik.

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А вот актер Тарас Цимбалюк повестку получил, но в ВСУ не пошел. Теперь он переживает из-за упреков по поводу того, что он не на фронте, однако он занимается благотворительностью и помогает военным на фронте.

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