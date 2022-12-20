Унитаз будет сиять после первого мытья: невероятно простое домашнее средство справится с ржавчиной

Опытные хозяйки поделились дешевым средством, которое может отмыть грязь и ржавчину в унитазе. Сантехника будет иметь вид новой.

Как отмыть унитаз от ржавчины / коллаж фото OLX, ua.depositphotos.com

В каждом доме хозяйки стараются поддерживать чистоту. Когда в жилье убрано, то сразу чувствуется уют, а если грязно – то этот хаос может появляться даже в голове.

Та чистота - не только залог уюта. Это еще и необходимость для поддержания здорового самочувствия. Ведь пыль может оседать на слизистых и вызывать сильную аллергию.

Во время уборки главное не забывать обо всех уголках квартиры и дома. Одним из мест, которое постоянно должно быть в чистоте является туалет. Это неудивительно, ведь в туалет ежедневно ходят все члены семьи, к тому же там очень быстро могут размножиться бактерии.

Во многих случаях эти пятна очень сложно вымыть, ведь даже дорогие средства могут с ними не справиться. Но оказывается, есть дешевое средство, которое точно отмоет эти желтые пятна. К тому же он найдется почти в каждом доме.

Опытные хозяйки вымывают унитаз с помощью обычного уксуса.

Как вымыть унитаз уксусом

Вам понадобится всего 200 мл уксуса и 1 столовая ложка соды. Уксус предварительно следует нагреть на плите, но доводить до кипения не надо.

Когда уксус станет теплым, к нему следует добавить соду и все хорошо перемешать. Средство нужно нанести на поверхность с ржавчиной и оставить на 3 часа. После этого нужно будет просто спустить воду в унитазе и он снова станет чистым. Если ржавчина уж очень старая, то процедуру можно повторить снова.

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