Унитаз будет сиять после первого мытья: невероятно простое домашнее средство справится с ржавчиной

В каждом доме хозяйки стараются поддерживать чистоту. Когда в жилье убрано, то сразу чувствуется уют, а если грязно – то этот хаос может появляться даже в голове.
Та чистота - не только залог уюта. Это еще и необходимость для поддержания здорового самочувствия. Ведь пыль может оседать на слизистых и вызывать сильную аллергию.
Во время уборки главное не забывать обо всех уголках квартиры и дома. Одним из мест, которое постоянно должно быть в чистоте является туалет. Это неудивительно, ведь в туалет ежедневно ходят все члены семьи, к тому же там очень быстро могут размножиться бактерии.
Во многих случаях эти пятна очень сложно вымыть, ведь даже дорогие средства могут с ними не справиться. Но оказывается, есть дешевое средство, которое точно отмоет эти желтые пятна. К тому же он найдется почти в каждом доме.
Опытные хозяйки вымывают унитаз с помощью обычного уксуса.
Как вымыть унитаз уксусом
Вам понадобится всего 200 мл уксуса и 1 столовая ложка соды. Уксус предварительно следует нагреть на плите, но доводить до кипения не надо.
Когда уксус станет теплым, к нему следует добавить соду и все хорошо перемешать. Средство нужно нанести на поверхность с ржавчиной и оставить на 3 часа. После этого нужно будет просто спустить воду в унитазе и он снова станет чистым. Если ржавчина уж очень старая, то процедуру можно повторить снова.
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