Унитаз будет сверкать и вечно пахнуть: как почистить туалет газировкой и зубной пастой

В каждом доме хозяйкам время от времени приходится чистить унитаз и бороться с неприятным запахом оттуда. Только для того, чтобы поддерживать унитаз в чистоте, некоторые хозяйки тратят достаточно много денег. Ведь нужно приобрести моющее, освежитель воздуха или даже специальные капсулы, которые сохраняют чистоту и обеспечивают приятный запах.
Но оказывается, очистить унитаз можно и не магазинной химией, а популярной газировкой черного цвета.
Как очистить унитаз колой
Нужно налить газировку равномерно по внутренней поверхности и оставить примерно на 1-2 часа. После этого ершиком нужно хорошенько очистить стенки унитаза и смыть водой.
Зачем бросать зубную пасту в бачок унитаза
Хозяйки придумали лайфхак, который поможет избавиться от неприятного запаха в туалете. Для этого нужно положить в бачок унитаза тюбик зубной пасты. Но предварительно стоит сделать в нем маленькие дырочки.
Это не только даст свежий запах, но и поможет сохранить чистоту надолго.
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