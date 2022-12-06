Унитаз будет сверкать и вечно пахнуть: как почистить туалет газировкой и зубной пастой

Оказывается, именно тюбик зубной пасты может помочь избавиться от неприятного запаха и решить проблему частого загрязнения унитаза.

Как почистить унитаз / pixabay

В каждом доме хозяйкам время от времени приходится чистить унитаз и бороться с неприятным запахом оттуда. Только для того, чтобы поддерживать унитаз в чистоте, некоторые хозяйки тратят достаточно много денег. Ведь нужно приобрести моющее, освежитель воздуха или даже специальные капсулы, которые сохраняют чистоту и обеспечивают приятный запах.

Но оказывается, очистить унитаз можно и не магазинной химией, а популярной газировкой черного цвета.

Как очистить унитаз колой

Нужно налить газировку равномерно по внутренней поверхности и оставить примерно на 1-2 часа. После этого ершиком нужно хорошенько очистить стенки унитаза и смыть водой.

Зачем бросать зубную пасту в бачок унитаза

Хозяйки придумали лайфхак, который поможет избавиться от неприятного запаха в туалете. Для этого нужно положить в бачок унитаза тюбик зубной пасты. Но предварительно стоит сделать в нем маленькие дырочки.

Это не только даст свежий запах, но и поможет сохранить чистоту надолго.

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