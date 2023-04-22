Уничтожить сорняк "напалмом": как избавиться от крапивы навсегда

Чем уничтожить крапиву в домашних условиях - самый эффективный лайфхак.

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Какой гербицид убивает крапиву / Instagram/marya.travnica

С наступлением весенне-летнего сезона у многих дачников возникает насущная проблема – как избавиться от сорняков на участке. Среди наиболее распространенных из них - это крапива.

Это растение не только засоряет участок, но и прикосновение к нему может стать болезненным. Поэтому вопрос о том, как спастись от крапивы, в это время стает как никогда актуальным.

Как избавиться от крапивы в огороде: проверенные способы

Несколько действенных советов помогут радикально избавиться от крапивы на участке:

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Грунт ошпарьте горячей водой – кипятком (это может помочь на ограниченных участках);

Применяйте специальный раствор с калийной солью для обрызгивания кустов (30-процентный);

Используйте прием замещения – определенные сорта помогут оттеснить колючую крапиву.

Как не допустить возвращения крапивы

На перекопанном участке, где уже избавились от крапивы, можно уложить плотное покрытие (пленку, рубероид или шифер). Тем самым вы не позволите оставшимся в грунте корням крапивы получить доступ к солнечному свету. Это снизит риск повторного появления крапивы. Также можно использовать подсыпку из мульчи (до 10 см).

Какой гербицид уничтожает крапиву

Есть сразу несколько проверенных средств, которые помогут избавиться от крапивы на участке:

"Чистогряд" - глифосата кислоты (химический препарат, вызывающий засыхание корня);

Торнадо Экстра (его разводят так: на литр воды добавляют от 10 до 25 мл Торнадо);

Раундап экстра (на 10 л воды берут 80 мл средства).

Как удалить сорняки с помощью уксуса

Эффективно помогает бороться с крапивой уксусно-спиртовая смесь. Ее несложно приготовить, но результат можно почувствовать довольно быстро.

Порядок действий:

В емкость добавьте три стакана воды;

Влейте в воду одну чайную ложку 9% уксуса;

Также всыпьте две столовых ложки лимонной кислоты и столько же жидкого мыла (некоторые еще добавляют 50 г водки);

Размешайте смесь до однородной консистенции и обрабатывайте участки с крапивой (также раствором можно натирать сорняки).

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