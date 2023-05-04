Умопомрачительная оптическая иллюзия: испытай свое внимание и интеллект

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии являются отличными тренажерами для мозга.

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Головоломка / Фото mirror.co.uk

Хитрая оптическая иллюзия проверяет периферийное зрение головоломки, заставляя смотрящего определить каждую из девяти точек на картинке.

Как пишет The Mirror, эта головокружительная иллюзия показывает несколько перекрещивающихся синих линий с девятью более темными синими точками, разбросанными повсюду, и это совсем не то, чем кажется на первый взгляд.

Умная головоломка обманывает ваш мозг, заставляя его думать, что точки движутся по всей картинке, как если бы вы смотрели на движущееся изображение. Однако это совсем не так, и любое воспринимаемое движение является просто иллюзией. Не беспокойтесь, если вы сами не видите все девять точек. Некоторые говорят, что увидеть все точки практически невозможно.

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Эта головоломка основана на том, что у людей относительно плохое периферийное зрение, то есть способность видеть вещи за пределами прямой линии вашего зрения.

Сосредоточившись на этом конкретном изображении, вы, скорее всего, сможете увидеть только точки на одной и той же горизонтальной линии, а те, что выше или ниже, исчезнут прямо у вас на глазах.

Оптическая иллюзия / Фото mirror.co.uk

Вернитесь и посмотрите еще раз, прежде чем читать дальше. Если вы видите все девять точек одновременно, то, скорее всего, у вас периферийное зрение лучше среднего. Скорее всего, вы сможете замечать краем глаза то, что другие просто не заметят.

Если эта конкретная иллюзия не для вас, не паникуйте, существует множество других иллюзий, чтобы проверить свои навыки и способности.

Любителям головоломок недавно пришлось ломать голову над новой задачей. Так, опубликованная ранее головоломка предлагает читателям найти ошибку, которая скрыта на изображении больничной палаты.

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке для людей с нестандартным мышлением. Чтобы ее решить, нужно использовать свои навыки анализа и логического мышления. Задача состоит в том, что нужно найти ключ от скрытого сокровища за секретным кодом на изображении.

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