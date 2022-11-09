Умом не блещут: пять женских имен, чьи владелицы постоянно делают глупости

Рять женских имен, чьи владелицы постоянно делают глупости / Beelama/t.gruv /flickr.com

Имена глупых женщин

Александра. У Саш всегда сильная энергетика. У них всегда хватает сил работать над собой в плане ума, но редко хватает душевных сил. Александры готовы месяцами изображать из себя глупышек – всего лишь ради того, чтобы расслабиться. Обычно легковерные мужчины всегда готовы облегчить глупышкам Сашам. И помочь им по максимуму.

Алиса. Алисочки, как правило, реальные красотки. И они очень пестуют свою привлекательную внешность, буквально не вылезая из парикмахерских и косметологических салонов. Но если развернуть привлекательную обертку, то окажется, что начинка-то не очень интересная. И блеснуть они могут разве что приятным личиком, а не умом. Потому что тот у них даже не в зачаточном состоянии, а в противозачаточном.

Дарья. Даши обладают очень приятной энергетикой. Да и вообще очень женственные, красивые и ласковые девушки. С детства мечтают встретить о большой и чистой любови, о браке и детишках – да чтобы семеро по лавкам. Ну и понятно, что в умственном плане она не торопится развиваться – мол, это не главное в жизни. В итоге человек получается хороший, но что называется, недалекий.

Марина — прямо как заключенное в ее имени море. Бурлит, пенится и в состоянии штиля бывает редко. Мариночки могут отдать всю себя и абсолютно все, что у нее есть, мужчине, которым восторгается. Но тут важно следует помнить, что Марины легко выходят из себя и легко могут потопить своим "штормом". А особенно, если влияет Луна. Спутник Земли дополнительно обнажает все эмоции и тайны души таких дам. Потому-то и Марины иногда едва ли не в прямом смысле рискуют стать безумными.

Милана. Дамы с такими, скажем так, итальянскими именами, очень романтичные особи. И обычно накапливают в себе огромные запасы нежности. Но это уравновешивается в достаточной степени импульсивным характером, а в особо клинических случаях - истеричностью. Вот так и получается, что вкупе с покровительством Милан от планеты Уран и получается "взрывная комбинация". Они базируются на абсолютно всех оттенках женственности, но только не на умственных способностях.

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