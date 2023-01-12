Умеют зарабатывать с нуля: 3 женских имени, обладательницы которых прирожденные карьеристки

Главред рассказывает, обладательницы каких имен становятся успешными бизнес-вумен и директорами предприятий.

Какие имена носят настоящие карьеристки / pixabay.com

Есть такая категория женщин, которые не привыкли полагаться на чью-то помощь. Они сами достигают невероятного успеха, как бы тяжело им не было. Такие женщины не привыкли посвящать себя семье, поскольку всегда ставят карьеру на первое место. Главред рассказывает, обладательницы каких имен становятся успешными бизнес-вумен и директорами предприятий.

Может сорвать большой куш

Женщина с этим именем рождается очень умной. Она обожает читать книги и у нее есть способности к иностранным языкам. Сюзанна довольно рано выходит из-под родительской опеки и маленькими шажками начинает строить свою карьеру. Она никогда не останавливается на достигнутом, а потому вновь и вновь покоряет новые вершины. В возрасте 30-40 лет Сюзанна может сорвать большой куш, который позволит ей прожить безбедную старость.

Уверенно идет к своим целям

Имя этой женщины имеет очень сильную энергетику, а потому помогает своей обладательнице буквально притягивать деньги. Злата всегда ставит цели перед собой и уверенно достигает их. Эта женщина любит учиться чему-то новому, а потому у нее есть много замечательных способностей. Кроме того, женщины с таким именем прирожденные коммуникаторы. Поэтому не исключено, что они могут стать успешными телеведущими.

Успех приходит в раннем возрасте

Эта женщина будет работать сверхурочно, лишь бы только достичь невероятного успеха. Работа для Регины является чем-то сакральным, а потому она готова преодолеть любые препятствия, лишь бы только подняться по карьерной лестнице. Успех приходит к Регине в довольно раннем возрасте. Ее ровесники только заканчивают свое обучение и идут на карьерный путь, а Регина уже зарабатывает кругленькие суммы и может позволить себе отдых в любой стране.

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