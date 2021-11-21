Умерла звезда сериала Собачье сердце и Моя прекрасная няня Нина Русланова

Нина Русланова / day.ru

Умерла известная актриса Нина Русланова. Об этом сообщил генеральный директор Гильдии актеров кино России Валерий Гущина.

По его словам, актриса скончалась от продолжительной болезни.

"Я подтверждаю, что ушла из жизни Нина Русланова, сегодня 21-го числа. Продолжительная болезнь. Она давно болеет", - заявил Гущиной.

Нине Руслановой было 75 лет. В ее фильмографию входит свыше 175 проектов, среди которых такие известные фильмы и сериалы, как Собачье сердце, Тени исчезают в полдень, Афоня, Кин-дза-дза!, Завтра была война, Не стреляйте в белых лебедей, Папины дочки, Жила-была одна баба, Моя прекрасная няня, Тайны дворцовых переворотов и многие другие.

Нина Русланова - биография

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове под Харьковом. В двухмесячном возрасте она попала в детдом. Позже она сама выбрала себе фамилию Русланова как у певицы Лидии Руслановой.

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В 1960-м она окончила строительное училище как штукатур, поступила в Харьковский театральный институт, а затем — в Театральный институт имени Щукина в Москве. С 1969 года служила в театре имени Вахтангова, в 1985–1988 годах — в театре имени Маяковского.

Как ранее сообщал Главред, 20 ноября умер народный артист России Валерий Гаркалин. Больше месяца актер боролся с коронавирусом, ему было 67 лет.

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