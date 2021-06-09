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Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма Три орешка для Золушки

9 июня 2021, 17:16
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Актриса была больна раком легких.

Умерла Либуше Шафранкова звезда фильма Три орешка для Золушки
Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма Три орешка для Золушки / Кадр из фильма Три орешка для Золушки

Умерла Либуше Шафранкова – главная героиня культового чешского фильма-сказки Три орешка для Золушки. О смерти Либуше Шафранковой сообщил ее сын Йозеф Абрам.

Знаменитой актрисе было 68 лет.

Причина смерти пока не называется. Однако известно, что актриса была больна раком легких.

Свою первую роль в кино Либуше Шафранкова исполнила в 17 лет. А вот звездную роль Золушки она сыграла в 19 лет.

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Либуше Шафранкова: фильмы

  • Русалочка (1975).
  • Принц и Вечерняя Звезда (1979).
  • Третий принц (1982).
  • Праздник подснежников (1983).
  • Коля (1996).

Играть в кино Шафранкова перестала в 2014 году.

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Либуше Шафранкова: личная жизнь

Актриса была замужем за известным актером Иосифом Абрагамом.

Супружеская пара вела очень скромный уеденный образ жизни, они редко появлялись на общественных мероприятиях.

Вместе с младшей сестрой Мирославой Шафранкова в свое время сыграла в фильме Русалочка.

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