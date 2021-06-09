Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма Три орешка для Золушки

Актриса была больна раком легких.
Умерла Либуше Шафранкова – главная героиня культового чешского фильма-сказки Три орешка для Золушки. О смерти Либуше Шафранковой сообщил ее сын Йозеф Абрам.
Знаменитой актрисе было 68 лет.
Причина смерти пока не называется. Однако известно, что актриса была больна раком легких.
Свою первую роль в кино Либуше Шафранкова исполнила в 17 лет. А вот звездную роль Золушки она сыграла в 19 лет.
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Либуше Шафранкова: фильмы
- Русалочка (1975).
- Принц и Вечерняя Звезда (1979).
- Третий принц (1982).
- Праздник подснежников (1983).
- Коля (1996).
Играть в кино Шафранкова перестала в 2014 году.
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Либуше Шафранкова: личная жизнь
Актриса была замужем за известным актером Иосифом Абрагамом.
Супружеская пара вела очень скромный уеденный образ жизни, они редко появлялись на общественных мероприятиях.
Вместе с младшей сестрой Мирославой Шафранкова в свое время сыграла в фильме Русалочка.