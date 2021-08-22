УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Умер знаменитый актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения Игорь Вовковинский

22 августа 2021, 15:54

Причиной смерти самого высокого человека в мире стала болезнь сердца.

Умер Игорь Вовковинский / pedrosboard.com

А США в одной из клиник умер актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения Игорь Вовковинский. Мужчина умер в возрасте 38 лет.

О смерти знаменитости сообщила мама Вовковинского на своей странице в Facebook. Игорю было всего 38 лет.

Причиной смерти самого высокого человека в мире стала болезнь сердца.

"Игорь умер 20 августа в 22:17 вечера в больнице от болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин была: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его навестили Олега жена Алла и детки. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, который выучил украинский язык за месяц в Украине", – написала в соцсети женщина.

Игорь Вовковинский биография:

1982 году в Виннице родился Игорь Вовковинский. В возрасте 7 лет он с семьей переехал в США (город Рочестер штат Миннесота) для лечения в клинику Майо из-за болезни, которая поражает гипофиз.

Реклама

Тогда им удалось собрать средства на операцию нужную сумму денег. К тому времени он достиг роста 182 сантиметра и весил более 90 килограммов.

Игорь Вовковинский переехал в США для лечения из-за болезни, которая поражает гипофиз.

В 2010 году он был признан самым высоким жителем США – 234,5 сантиметров, а позже его занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Мировая слава к Игорю пришла после того, как он выносил на сцену украинскую певицу Злату Огневич на конкурсе Евровидение 2013. Мужчина в образе великана-викинга нес артистку на сцену.

Игорь и Злата Огневич / Взгляд

Игорь также успел сняться в фильмах: "Шоу доктора Оз" (2010), "Безбрачная неделя" (2011).

Выступление Златы Огневич и Игоря Вовковинского на Евровидении:

Ранее Главред писал, что дочь великого Альфреда Хичхода Патрисия Хичкок О'Коннел умерла дома в Калифорнии в 93 года 10 августа.

viber
сердце Злата Огневич
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к праздникуЯблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику Алина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концертуАлина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концерту На репетиции парада ко Дню Независимости военные спели матерный хит про ПутинаНа репетиции парада ко Дню Независимости военные спели матерный хит про Путина 19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику Новый закон по Донбассу – это выход из "Минска": Путин разразился ультиматумом в адрес УкраиныНовый закон по Донбассу – это выход из "Минска": Путин разразился ультиматумом в адрес Украины

Последние новости

16:00

Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: клевета, любовь с первого взгляда или конфликты

15:54

Умер знаменитый актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения Игорь Вовковинский Видео

15:30

Настя Ивлеева официально подтвердила развод с Элджеем

15:08

Давление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и Зеленского Видео

14:58

Эксперты рассказали, почему власти Украины не удержат низкий тариф на электричество

Реклама
14:54

"Угроза для всей Европы": Меркель и Зеленский пригрозили РФ из-за Северного потока-2 Видео

14:45

Парад ко Дню Независимости Украины: где и когда смотреть онлайн-трансляцию Видео

14:34

Крепостная 3 сезон - трейлер раскрыл историю в стиле легендарной Анжелики Видео

14:24

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

14:18

Главком ВСУ призвал готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий

13:32

Королева Елизавета II накажет Меган Маркл и принца Гарри за опороченную семью

13:25

Меркель прибыла в Украину и отправилась на переговоры с Зеленским Видео

12:57

"Звезда во лбу, вместо извилин": в герое памятника копам в Киеве узнали генерала полиции

12:38

Объявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021 Видео

12:30

На Днепропетровщине парашютисты станцевали гопак на высоте в 4 тысячи метров Видео

12:20

Что будет с суммами за отопление в платежках: в КМУ рассказали, к чему готовиться Видео

11:49

Штрафы до 40 тысяч и конфискация: что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров Видео

11:45

Солист украинской группы Пошлая Молли задержан за дебош после концерта в России Видео

11:41

Две пенсии украинцам по накопительной системе: эксперты спрогнозировали размер выплат

11:09

Певица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо

Реклама
10:46

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

10:40

Ани Лорак отметилась неоднозначным высказыванием на Новой Волне в России Видео

10:39

"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

10:27

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Видео

10:02

Конфуз в СБУ: выпускникам академии вручили именные медали от Баканова

09:43

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале Видео

09:30

Скандал на Тернопольщине: ради флагштока ко Дню Независимости разрушили исторический памятник Видео

08:55

В Украине зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса Видео

08:39

Приласкает теплом: погода в Украине на 22 августа - прогноз Видео

08:08

Рейс из Кабула: в Украину прибыл борт с эвакуированными из Афганистана Видео

07:45

Пенсия в 7 тысяч гривен: в Минсоцполитики рассказали, кто сможет ее получить

07:02

Угроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под воду Видео

06:47

Как Меркель прощалась с Путиным мнение

05:55

"Моя Україно прекрасна": подборка самых красивых мест в Украине ко Дню Независимости

05:02

Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать

04:35

На работе посидел – диабетом заболел: ученые заявили о новой опасности для офисных работников

04:21

Матерная кричалка о Путине бойцов ВСУ: на росТВ закатили истерику и назвали Зеленского "чертом" Видео

03:40

Еще одно исследование подтвердило важность для здоровья этого рациона Видео

03:02

Как прекратить ночные кошмары и начать высыпаться: шесть лайфхаков Видео

02:31

Россия припугнула США "жестким ответом" на новые санкции

Реклама
01:45

Ультиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с Меркель

01:30

Как нужно готовить кукурузу с максимальной пользой для тела - ответ экспертов

00:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

00:22

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

21 августа, суббота
23:55

Выяснилось, какие болезни вызывает употребление фастфуда

23:30

Украина выведет Россию из Крыма - Кулеба

23:02

Поможет ли зеленый чай в борьбе со стрессом и бессонницей - ответ экспертов

23:00

Дельта-штамм коронавируса унес жизнь еще одного украинца

22:23

В Киев прибыла баржа с арбузами: когда ягоды появятся в супермаркетах Видео

22:19

В Украине массово изымают евробляхи: в чем причина и кому не светит растаможка Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять