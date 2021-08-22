Умер знаменитый актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения Игорь Вовковинский

Умер Игорь Вовковинский / pedrosboard.com

А США в одной из клиник умер актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения Игорь Вовковинский. Мужчина умер в возрасте 38 лет.

О смерти знаменитости сообщила мама Вовковинского на своей странице в Facebook. Игорю было всего 38 лет.

Причиной смерти самого высокого человека в мире стала болезнь сердца.

"Игорь умер 20 августа в 22:17 вечера в больнице от болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин была: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его навестили Олега жена Алла и детки. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, который выучил украинский язык за месяц в Украине", – написала в соцсети женщина.

Игорь Вовковинский биография:

1982 году в Виннице родился Игорь Вовковинский. В возрасте 7 лет он с семьей переехал в США (город Рочестер штат Миннесота) для лечения в клинику Майо из-за болезни, которая поражает гипофиз.

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Тогда им удалось собрать средства на операцию нужную сумму денег. К тому времени он достиг роста 182 сантиметра и весил более 90 килограммов.

Игорь Вовковинский переехал в США для лечения из-за болезни, которая поражает гипофиз.

В 2010 году он был признан самым высоким жителем США – 234,5 сантиметров, а позже его занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Мировая слава к Игорю пришла после того, как он выносил на сцену украинскую певицу Злату Огневич на конкурсе Евровидение 2013. Мужчина в образе великана-викинга нес артистку на сцену.

Игорь и Злата Огневич / Взгляд

Игорь также успел сняться в фильмах: "Шоу доктора Оз" (2010), "Безбрачная неделя" (2011).

Выступление Златы Огневич и Игоря Вовковинского на Евровидении:

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