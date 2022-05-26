"Умер, убили": Комаров разозлился на вопрос, почему его долго нет в соцсетях

Дмитрий Комаров сделал перерыв от социальных сетей/ скриншот

Украинский телеведущий и автор программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров появился после долгой паузы в социальных сетях и рассказал, с чем было связано его длительное отсутствие.

Как сообщил он на своей странице в Instagram, ему надоел вопрос, почему его так долго не было в Instagram.

"Умер, убили, и так далее. Внимание: потому что "долго" не было в соцсетях. А что такое долго? А как часто я должен писать? И должен ли вообще? Кто это определяет? Я не собирался писать этот пост, но по пути на встречу снова спросили, жив ли, потому что "нету в соцсетях". Если кто-то переживает - я обязан сообщить: вот сегодняшняя фотка. Работаю. Сегодня в пиджаке. Вчера в камуфляже. А завтра будет завтра", - пишет телеведущий.

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По его словам, война снимает маски. И даже в соцсетях видно, кто настоящий, а кто пытается выглядеть таким, каким не является.

"Я бы мог сегодня запилить одну из тысяч фоток, сделанных на передовой - в окопах, под градами, на танке. И вы бы даже не узнали, что я в городе. Мог бы не постить сегодняшнее фото в пиджаке, чтобы не осудили: "а как же – война, а он в пиджачке катается". Но я не вру. А если про меня кто-то скажет, подумает или напишет гадость – мне пофиг. У меня есть жизнь, в которой чёткие приоритеты. И соцсети там не в первой и даже не во второй десятке. Это инструмент журналиста для общения с аудиторией, когда есть необходимость", - пишет он.

Комаров также добавил, что с ним все хорошо.

"Желаю добра. И жить, не смотря на войну, ценить каждый день. Жить в реальном мире, а не соцсетях. Соцсети, дозируя, использовать как источник информации. Ценить свою семью и страну. Вот за что можно отдать жизнь. За семью и Украину. Все остальное – второстепенно", - резюмирует он.

Напомним, ранее телеведущий Дмитрий Комаров показал кадры уничтоженного вертолета российской армии на поле в Харьковской области. Рядом с бортовым номером наклеена часть свастики "Z", которую в РФ накануне Дня Победы цепляют везде, где не попадя.