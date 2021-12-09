Умер легендарный суперфан Динамо и сборной Украины

В прошлом году он перенес инсульт, а в июне этого года попал в реанимацию Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.
В возрасте 66 лет скончался фанат Динамо и сборной Украины Сергей Заборовский, более известный как Парамон.
В прошлом году он перенес инсульт, а в июне этого года попал в реанимацию Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии, потеряв зрение и координацию движений.
Парамону потребовалась операция, затраты на которую по поручению президента Динамо взял на себя клуб.
Впервые Сергей Заборовский посетил матч бело-синих в далеком 1967 году, и с тех пор почти не пропускал поединки Динамо, а также другие официальные события с участием команды, в которой в течение этого времени сменилось несколько поколений.
К тому же, Парамон поддерживал киевские команды и в хоккее, баскетболе и других видах спорта, поэтому приобрел культовый статус в фанатской среде.
Украина в Лиге чемпионов
В этом сезона ни Динамо, ни Шахтер не смогли одержать ни одной победы в ЛЧ, набрав на двоих только два очка и забив лишь три гола при 23 пропущенных.
Накануне Шахтер упустил победу в матче с Шерифом, пропустив на последней добавленной минуте - 1:1.
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