Умер легендарный суперфан Динамо и сборной Украины

Умер фанат Динамо Парамон

В возрасте 66 лет скончался фанат Динамо и сборной Украины Сергей Заборовский, более известный как Парамон.

В прошлом году он перенес инсульт, а в июне этого года попал в реанимацию Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии, потеряв зрение и координацию движений.

Парамону потребовалась операция, затраты на которую по поручению президента Динамо взял на себя клуб.

Впервые Сергей Заборовский посетил матч бело-синих в далеком 1967 году, и с тех пор почти не пропускал поединки Динамо, а также другие официальные события с участием команды, в которой в течение этого времени сменилось несколько поколений.

К тому же, Парамон поддерживал киевские команды и в хоккее, баскетболе и других видах спорта, поэтому приобрел культовый статус в фанатской среде.

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Украина в Лиге чемпионов

В этом сезона ни Динамо, ни Шахтер не смогли одержать ни одной победы в ЛЧ, набрав на двоих только два очка и забив лишь три гола при 23 пропущенных.

Накануне Шахтер упустил победу в матче с Шерифом, пропустив на последней добавленной минуте - 1:1.

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