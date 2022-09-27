Умер Борис Моисеев - названа причина смерти артиста

Умер Борис Моисеев / instagram.com/bmoiseevpro

Российский певец и хореограф, король эпатажа Борис Моисеев умер на 69-ому году жизни. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова его арт-директора Сергея Гороха.

Певец 12 лет боролся с последствиями перенесенного им в 2010 году тяжелейшего инсульта. Он был введен в искусственную кому, в которой находился более месяца. Левую часть тела артиста парализовало. В 2015 году с ним случился второй инсульт.

С тех пор он редко появлялся на публике, а в СМИ периодически появлялись сообщения о прогрессирующих ухудшениях. Сейчас ходят слухи о том, что вечером, накануне смерти, Моисееву стало плохо, ему вызывали карету скорой помощи.

Официальная причина смерти Бориса Моисеева пока неизвестна. Однако вероятно она связана со слабым здоровьем из-за перенесенных инсультов, а также преклонным возрастом артиста.

Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

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