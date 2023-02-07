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Уменьшить растраты и начать копить деньги: 10 правил экономии, которые меняют жизнь

7 февраля 2023, 20:20
Многим знакома проблема "не могу начать копить". Правила от Главреда покажут, как научиться экономить деньги, чтобы приступить к накоплениям на черный день.
Кошелек, деньги
Как экономить деньги / pixabay

Множество людей хотя бы раз в жизни задумываются о том, что было бы неплохо научиться экономить и уменьшить свои растраты, чтобы суметь накопить хоть какую-то сумму на черный день.

Даже если Вам кажется, что вы и так живете достаточно экономно - это может оказаться ошибкой, поскольку человек совершает много трат, не замечая этого.

На чем можно экономить каждый день - покупки

В сфере приобретения попробуйте воспользоваться несколькими правилами. А именно:

  • давайте себе 48 часов на принятие решения касательно крупных покупок
  • отвяжите карту от сервиса онлайн-оплат
  • ходите в магазин со списком продуктов
  • не поддавайтесь эмоциональному шоппингу
  • не посещайте магазин каждый день
  • ищите хорошие предложения в интернете, оффлайн-магазины чаще дороже

Как экономить деньги - холодный разум

Для того, чтобы ваши финансы были более целы и сохранны, необходимо наладить правильные отношения с деньгами.

Попробуйте:

  • планировать расход на месяц и не отклоняться от него
  • вести учет расходов, это поможет сформировать вашу финансовую картину
  • выбирать качественное, а не дешевое
  • откладывайте деньги ежемесячно, не возвращаясь к их трате

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