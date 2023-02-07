Уменьшить растраты и начать копить деньги: 10 правил экономии, которые меняют жизнь

Многим знакома проблема "не могу начать копить". Правила от Главреда покажут, как научиться экономить деньги, чтобы приступить к накоплениям на черный день.
Множество людей хотя бы раз в жизни задумываются о том, что было бы неплохо научиться экономить и уменьшить свои растраты, чтобы суметь накопить хоть какую-то сумму на черный день.
Даже если Вам кажется, что вы и так живете достаточно экономно - это может оказаться ошибкой, поскольку человек совершает много трат, не замечая этого.
На чем можно экономить каждый день - покупки
В сфере приобретения попробуйте воспользоваться несколькими правилами. А именно:
- давайте себе 48 часов на принятие решения касательно крупных покупок
- отвяжите карту от сервиса онлайн-оплат
- ходите в магазин со списком продуктов
- не поддавайтесь эмоциональному шоппингу
- не посещайте магазин каждый день
- ищите хорошие предложения в интернете, оффлайн-магазины чаще дороже
Как экономить деньги - холодный разум
Для того, чтобы ваши финансы были более целы и сохранны, необходимо наладить правильные отношения с деньгами.
Попробуйте:
- планировать расход на месяц и не отклоняться от него
- вести учет расходов, это поможет сформировать вашу финансовую картину
- выбирать качественное, а не дешевое
- откладывайте деньги ежемесячно, не возвращаясь к их трате
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Автор: Елизавета Бельмас