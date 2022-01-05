Улучшит сон и поможет пищеварению: как влияет на организм ромашковый чай

Чай из цветов ромашки содержит антиоксиданты, которые снижают риск ряда заболеваний.
Зимнюю пору недаром называют временем чая ведь, когда на улице холодно, этот напиток неплохо помогает согреться. Своими полезными свойствами среди других известны и травяные чаи.
Какую пользу может принести организму ромашковый чай, рассказала на своей странице в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.
Для приготовления ромашкового чая цветки растения сушат и затем настаивают на горячей воде.
Такой чай содержит много антиоксидантов, которые снижают риск ряда заболеваний. Кроме этого, в нем нет кофеина.
Какая польза ромашкового чая
1. Чай из цветов ромашки улучшает сон. В растении содержатся антиоксиданты, которые помогают лучше уснуть. Антиоксидант апигенин связывается с определенными рецепторами в мозгу, после чего человек будет чувствовать сонливость. Такой чай может помочь бороться с бессонницей.
2.Улучшает пищеварение. Поскольку ромашка обладает противовоспалительными свойствами, она может помочь избежать диареи, тошноты и вздутия.
Также флавоновые антиоксиданты, которые содержатся в ромашковом чае, способствуют здоровью сердца.
Ранее эксперты рассказали о пользе зеленого чая, и как он помогает бороться со старением. Зеленый чай содержит много антиоксидантов, которые полезны для организма, а также много витаминов В и Е.
Также врач рассказал, почему горячий чай может быть опасным. Специалист говорит – если употреблять чай, температура которого превышает 60 градусов по шкале Цельсия, то это может привести к удвоению риска заболевания определенными видами рака.
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