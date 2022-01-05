Улучшит сон и поможет пищеварению: как влияет на организм ромашковый чай

Ромашковый чай улучшит сон и поможет пищеварению / Pixabay

Зимнюю пору недаром называют временем чая ведь, когда на улице холодно, этот напиток неплохо помогает согреться. Своими полезными свойствами среди других известны и травяные чаи.

Какую пользу может принести организму ромашковый чай, рассказала на своей странице в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.

Для приготовления ромашкового чая цветки растения сушат и затем настаивают на горячей воде.

Такой чай содержит много антиоксидантов, которые снижают риск ряда заболеваний. Кроме этого, в нем нет кофеина.

Какая польза ромашкового чая

1. Чай из цветов ромашки улучшает сон. В растении содержатся антиоксиданты, которые помогают лучше уснуть. Антиоксидант апигенин связывается с определенными рецепторами в мозгу, после чего человек будет чувствовать сонливость. Такой чай может помочь бороться с бессонницей.

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2.Улучшает пищеварение. Поскольку ромашка обладает противовоспалительными свойствами, она может помочь избежать диареи, тошноты и вздутия.

Также флавоновые антиоксиданты, которые содержатся в ромашковом чае, способствуют здоровью сердца.

Ранее эксперты рассказали о пользе зеленого чая, и как он помогает бороться со старением. Зеленый чай содержит много антиоксидантов, которые полезны для организма, а также много витаминов В и Е.

Также врач рассказал, почему горячий чай может быть опасным. Специалист говорит – если употреблять чай, температура которого превышает 60 градусов по шкале Цельсия, то это может привести к удвоению риска заболевания определенными видами рака.

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