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Улов обеспечен: как попасть на бешеный клев карася и щуки весной

Сергей Кущ
26 апреля 2023, 11:26 обновлено 26 апреля, 11:26
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Для успешной рыбалки необходимо знать привычки и поведение щуки и карася.
Когда лучше всего ловить карася и щуку
Когда лучше всего ловить карася и щуку / коллаж Главред

Рыбалка - увлекательное занятие, но чтобы успешно поймать рыбу, нужно знать ее поведение и привычки. В этой статье мы расскажем, когда лучше всего клюет карась и щука, и какие секреты помогут вам стать успешным рыболовом.

Карась и щука - это две разные рыбы с разными предпочтениями и привычками. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете выбрать время, место и приманки, чтобы вернутся домой с уловом.

Когда клюет карась: сезон, время суток и место

  1. Сезон. Карась активно клюет с мая по июль, когда вода прогревается до 15-18 градусов. В это время карась активно ищет пищу и готов кормиться в любое время дня и ночи.
  2. Время суток. В ранние утренние и вечерние часы карась клюет лучше всего, так как в это время вода прохладнее, а рыба находится ближе к поверхности.
  3. Место. Карась предпочитает стоячие водоемы с густой растительностью. Найдите место с глубиной от 1 до 3 метров и с затенением от солнца, и вы обязательно поймаете карася.

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Когда клюет щука: сезон, погода и приманки

  1. Сезон. Щука активно клюет весной и осенью, когда вода еще прохладная. В это время она ищет пищу, чтобы набраться сил на зимовку.
  2. Погода. Щука предпочитает пасмурную и ветреную погоду, когда вода мутнее. В таких условиях она чувствует себя более защищенной и может активно клюнуть на приманку.
  3. Приманки. Щука - хищник и предпочитает живые приманки, также как жерех или окунь. Используйте воблеры и блесны соответствующего размера и цвета, чтобы привлечь внимание щуки.

Смотрите видео, как российские оккупанты уничтожили половину украинских рыбохозяйств во время войны:

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