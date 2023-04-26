Улов обеспечен: как попасть на бешеный клев карася и щуки весной

Для успешной рыбалки необходимо знать привычки и поведение щуки и карася.

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Когда лучше всего ловить карася и щуку / коллаж Главред

Рыбалка - увлекательное занятие, но чтобы успешно поймать рыбу, нужно знать ее поведение и привычки. В этой статье мы расскажем, когда лучше всего клюет карась и щука, и какие секреты помогут вам стать успешным рыболовом.

Карась и щука - это две разные рыбы с разными предпочтениями и привычками. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете выбрать время, место и приманки, чтобы вернутся домой с уловом.

Когда клюет карась: сезон, время суток и место

Сезон. Карась активно клюет с мая по июль, когда вода прогревается до 15-18 градусов. В это время карась активно ищет пищу и готов кормиться в любое время дня и ночи. Время суток. В ранние утренние и вечерние часы карась клюет лучше всего, так как в это время вода прохладнее, а рыба находится ближе к поверхности. Место. Карась предпочитает стоячие водоемы с густой растительностью. Найдите место с глубиной от 1 до 3 метров и с затенением от солнца, и вы обязательно поймаете карася.

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Когда клюет щука: сезон, погода и приманки

Сезон. Щука активно клюет весной и осенью, когда вода еще прохладная. В это время она ищет пищу, чтобы набраться сил на зимовку. Погода. Щука предпочитает пасмурную и ветреную погоду, когда вода мутнее. В таких условиях она чувствует себя более защищенной и может активно клюнуть на приманку. Приманки. Щука - хищник и предпочитает живые приманки, также как жерех или окунь. Используйте воблеры и блесны соответствующего размера и цвета, чтобы привлечь внимание щуки.

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