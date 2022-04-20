Укусил клещ: как правильно достать насекомое и не подхватить болезнь Лайма

Как правильно достать насекомое и не подхватить болезнь Лайма

С приходом весны клещи являются одной из самых серьезных проблем любителей отдохнуть на природе. Они являются опасными переносчиками боррелиоза (болезни Лайма) и энцефалита, и в теплое время года с ними сталкивается немало людей.

Невролог и педиатр Ирина Платонова поделилась алгоритмом действий при укусе клеща, на своей страничке в Instagram врач перечислила советы, которым нужно следовать, если вы обнаружили на теле клеща.

Прежде всего, не паникуйте.

Как достать клеща: тщательно вымойте руки с мылом, обработайте место укуса антисептиком, вытяните клеща с помощью пинцета вращательными движениями. Важно вытащить клеща целиком, не оставляя в месте укуса головку.

Если самостоятельно вытащить клеща не получается, обратитесь в ближайших травмпункт.

Удалив клеща, обработайте место укуса антисептиком, а насекомое утилизируйте.

Наблюдайте за местом укуса в течение 1 месяца. Характерные признаки болезни Лайма - круглые пятна вокруг укуса.

instagram.com/dr_iryna_/

Если клещ находился на теле больше 24 часов, для профилактики следует принять антибиотик по назначению врача (как правило, это доксициклин).

Медик говорит, что относить клеща в лабораторию для анализа не нужно: Украина не относится к эндемической зоне по вирусу клещевого энцефалита.

Если клещ находился на теле больше суток, через 3 недели можно сдать анализ на иммуноглобулины М (IgM) к Лайм-боррелиозу (иммуноглобулины G сдавать не нужно). В случае положительного результата принять антибиотик по рецепту семейного врача. Бессимптомно болезнь Лайма протекает в 5% случаев.

Наблюдайте за общим состоянием здоровья в течение месяца. Если в течение этого времени появилась головная боль, боль в мышцах и суставах, ломота в теле, покраснение в месте укуса, обратитесь к семейному врачу для согласования дальнейшего лечения.

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