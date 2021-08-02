Уксус - многофункциональное бытовое чистящее средство, не содержащее химикатов: где применять

Уксус нетоксичен и экологичен/Pixabay

Универсальные чистящие средства удобны, поскольку их можно использовать на самых разных поверхностях. Но несмотря на то, что они эффективны, некоторые из этих чистящих средств не совсем безопасны для здоровья или окружающей среды.

С другой стороны, уксус нетоксичен и экологичен, что делает его идеальным универсальным чистящим средством. И что самое приятное, это супер дешево.

Продолжайте читать, чтобы узнать, какие типы уксуса использовать, а также девять способов использования уксуса для очистки и дезинфекции вашего дома, пишет Healthline.

Преимущества уксуса в качестве бытового чистящего средства

Вероятно, прямо сейчас в вашем шкафу стоит бутылка уксуса. Но, как и многие другие, вы можете использовать уксус только в качестве заправки для салатов или в качестве маринада для овощей, мяса, птицы или рыбы.

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Однако уксус полезен не только для приготовления пищи. Кроме того, он является отличным чистящим и дезинфицирующим средством, поскольку изготовлен из уксусной кислоты.

Уксусная кислота - это бесцветное органическое соединение, придающее уксусу кислый вкус и резкий запах. Он также входит в состав некоторых бытовых чистящих средств, которые продаются в магазине.

Кислая природа уксуса настолько сильна, что он может растворять минеральные отложения, грязь, жир и сажу. Он также достаточно силен, чтобы убивать бактерии.

К разным типам уксуса относятся:

яблочный уксус

белый дистиллированный уксус

бальзамический уксус

красный или белый винный уксус

Лучший тип уксуса для использования

Белый дистиллированный уксус - лучший уксус для очистки, поскольку он не содержит красителей. Следовательно, он не пачкает поверхности. При очистке уксусом более темного цвета могут появиться пятна.

Кроме того, у дистиллированного белого уксуса около 5% кислотности, что также похоже на кислотность многих универсальных чистящих средств.

О том запахе уксуса

Сильный запах белого уксуса может быть неприятным, и в этом случае можно использовать яблочный уксус.

Он обладает теми же очищающими свойствами, что и белый дистиллированный уксус, но, поскольку он сделан путем ферментации яблочного сока, он также имеет слегка сладкий запах.

Яблочный уксус темнее по цвету, поэтому перед использованием в качестве чистящего средства разведите его в воде.

Если вы используете уксус в качестве чистящего средства, запах может сохраняться примерно на час. Однако это может быть небольшая цена за нетоксичный, натуральный и экологически чистый очиститель.

Вы можете замаскировать запах, добавив несколько капель эфирного масла, такого как масло лимона, масло лаванды или масло перечной мяты, в распылитель, содержащий водный раствор уксуса.

Или откройте окно и впустите свежий воздух, чтобы быстрее удалить запах.

Вот несколько примеров использования уксуса в домашних условиях.

1. Стекло

Используйте уксус, чтобы сделать собственное средство для чистки стекол. Смешайте одну часть воды с двумя частями уксуса в пульверизаторе. Распылите раствор на стеклянные поверхности и протрите, чтобы не было разводов.

2. Столешницы

Поскольку уксус является естественным дезинфицирующим средством, он может очищать и дезинфицировать столешницы после приготовления пищи. Для удаления стойких пятен добавьте несколько капель мыла в одну часть воды и две части уксуса.

Уксус также удаляет запахи со столешниц, но его нельзя использовать для обработки гранита или мрамора. Вместо этого используйте средство для чистки натурального камня. Кислота в уксусе может уменьшить блеск натурального камня.

Уксус также может отпугивать муравьев, которые ночью могут рыскать по столешнице в поисках остатков еды.

3. Смесители

Смешайте 2 чайные ложки уксуса и 1 чайную ложку соли, чтобы удалить отложения кальция на кранах и арматуре. Этот раствор также может удалить пятна от жесткой воды с насадки для душа.

Чтобы избавиться от стойких пятен, опрыскайте приспособления и смесители уксусом, а затем на ночь обвяжите вокруг него пакет. На следующее утро скраб и ополосните.

4. Душевые и ванны

Густую мыльную пену и плесень удалить сложно. Распылите неразбавленный белый уксус на стены ванны и душа. Оставьте уксус на несколько минут, затем потрите и смойте.

Или смешайте пищевую соду и уксус, чтобы образовалась паста, и удалите стойкую грязь.

5. Туалеты

Налейте в унитаз 2–3 стакана неразбавленного уксуса и оставьте на 3 часа. Очистите щеткой для унитаза и смойте. Это помогает удалить кольца вокруг унитаза и дезодорирует унитаз.

6. Полы

Уксус также является отличным средством для мытья полов, но только для определенных типов полов.

Не используйте уксус для чистки паркетных полов, потому что он может растворить покрытие и оставить водяные знаки. Натуральная кислота в уксусе также может повредить пол из натурального камня.

Однако вы можете использовать уксус для линолеума без воска.

7. Посудомоечная машина

Чтобы удалить мыльную пену в посудомоечной машине, добавьте 1 стакан уксуса в отделение для ополаскивания и дайте посудомоечной машине поработать весь цикл.

8. Бытовая техника

Чтобы избавиться от запаха в микроволновой печи, поместите миску с 1/4 стакана уксуса и 1 стаканом воды в микроволновую печь и нагрейте ее пару минут. Этот раствор также может удалить стойкие пятна.

Уксус также отлично подходит для очистки внутренних и внешних устройств, в том числе из нержавеющей стали. Смешайте равные части Негар и воду в пульверизаторе, затем опрыскайте приборы.

Используйте чистую ткань из микрофибры, чтобы стереть раствор. Не используйте абразивные губки, так как они могут поцарапать поверхность приборов.

9. Прачечная

Дистиллированный белый уксус также отлично подходит для удаления запаха и пятен с ткани. Не используйте темный уксус, иначе вы можете испачкать одежду. Добавьте в цикл стирки 1 стакан уксуса.

Может ли уксус улучшить пищеварение?

Но хотя уксус - отличное чистящее средство для дома, может ли он помочь вашей внутренней пищеварительной системе?

Уксус - или, точнее, яблочный уксус - рекламируется как естественное средство от проблем с пищеварением, хотя нет никаких строгих исследований или научных исследований, подтверждающих эти утверждения.

Может облегчить вздутие живота

Однако вполне возможно, что яблочный сидр может улучшить проблемы с пищеварением, учитывая, как он может повысить уровень кислотности в желудке.

Это может помочь облегчить такие симптомы, как вздутие живота, которое иногда возникает из-за низкого уровня кислоты в желудке.

Может бороться с кислотным рефлюксом

Яблочный уксус также может помочь в борьбе с кислотным рефлюксом.

Существует мнение, что уксус может сбалансировать уровень pH в желудке, что не только помогает нейтрализовать кислоту в желудке, но и предотвращает чрезмерный рост вредных бактерий в кишечнике.

Это может помочь уменьшить воспаление кишечника.

Может выводить токсины из организма

Еще одно предполагаемое преимущество яблочного уксуса - это его способность выводить токсины из организма. Некоторые люди используют его как естественный детоксификатор, а также как средство от запоров и средство для похудания.

Разбавить водой и пить только 1 стакан в день.

Единственный способ узнать, может ли яблочный уксус улучшить ваше пищеварение, - это попробовать его, а затем посмотреть, как вы себя чувствуете. Смешайте 1-2 чайные ложки яблочного уксуса в большом стакане воды и выпейте.

Используйте органический нефильтрованный яблочный уксус и пейте только один стакан в день.

Плавание осадка - это нормально. Это называется матерью. Слишком много яблочного уксуса может повредить зубную эмаль.