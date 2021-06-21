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Украину ждет засуха: метеорологи дали новый прогноз

21 июня 2021, 21:09
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Метеорологи рассказали, грозит ли Украине серьезная засуха, как прогнозируют в ООН.

Погода
Ждать ли засухи в Украине / pixabay

В ООН прогнозируют, что засуха может стать очередным вызовом для жителей планеты и ее последствия окажутся более катастрофическими, чем пандемия коронавируса.

Стоит ли переживать жителям Украины, рассказала руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

Она отметила, что погодные условия в Украине благоприятны для развития ранних зерновых культур и в нашей стране практически нет территорий, которым бы действительно грозила засуха.

"Если не обращать внимания на локальные проблемы вроде града или подтоплений, то ситуация очень хорошая, в земле прекрасный ресурс влаги. Практически отсутствуют площади, которым угрожает засуха, что в последнее десятилетие для Украины необычно", - считает Адаменко, передает Интерфакс-Украина.

Оценивать реальное воздействие погодных условий на урожайность зерновых еще рано, так как их вегетация только началась. А период интенсивных дождей в Украине подходит к концу.

По прогнозу метеоролога, сильные дожди на юге и юго-востоке страны идут на спад и ожидается изменение погодных условий в сторону высоких температур в дневное и ночное время.

"Лимитирующим фактором для плодоовощных культур также является количество тепла. Снижение температуры ночью до 5-7 градусов по Цельсию, а кое-где и до 1 градуса по Цельсию приводило к замиранию ростовых процессов и приостановке их активной вегетации", - объяснила Адаменко.

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Она добавила, что после периода дождей и с наступлением теплых температур установится оптимальный режим для развития плодовоовощных культур.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.

погода засуха Погода в Украине
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