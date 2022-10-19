Украину ждет сильное месиво на этой неделе: астролог назвала 10 опасных городов и самые тяжелые дни

Гороскоп для Украины / pixabay

Украину ждет месяц неприятностей. Как говорит астролог Яна Эзотеричка, на этой неделе стоит ждать, и новых прилетов, и даже смертей.

"На этой неделе угроза связана с водой. Стоит накопить запасы питьевой воды. Могут отключать воду. Могут быть попытки разрушить дамбы", - говорит астролог в прогнозе на своем Youtube-канале.

По словам астролога, Киев находится по-прежнему в опасности.

"В Киеве на этой неделе будут победы. Возможны будут поставки тяжелой военной помощи. Идут разговоры, чтобы полностью закрыть небо над Киевом. У столицы есть сила и власть. Угроза для президента Владимира Зеленского очень большая в октябре", - говорит астролог.

Астролог в своем прогнозе отметила, что период с 16 октября до 20 ноября будут очень тяжелым, опасным и нервным для Украины.

"Избегайте в этот период ТЦ, парки, площадей и большого скопления людей", - отметила она.

По словам астролога, на этой неделе могут быть смерти.

"Карты показывают о смерти в период до 23 октября. Возможно, кто-то умрет из известных людей", - сказала она.

Во Львове и в западной части страны будут прилеты, добавляет Яна Эзотеричка.

"Я надеюсь, что это не 8 ракет. Карты показывают цифру 8. Город будут защищать, переживать сильно не стоит", - отметила она.

На этой неделе в Днепре стоит остерегаться транспортных развязок.

"Особенно вокзалы. Стоит опасаться взрывов", - сказала астролог.

В Одессе также очень сложна ситуация.

"Оккупанты хотят взять Одессу. Они копят силу и могут быть разрушения и последствия", - отметила она.

В Харькове будет победа, но стоит ждать неприятных моментов.

"Может быть сильное месиво. Могут быть наступательные действия и отход. Карты показывают победу", - говорит она.

В Чернигове и Виннице могут начаться проблемы с коммуникацией.

"В Запорожье ситуация не изменится. Тут очень большая угроза. На этой неделе будут какие-то провокации", - говорит она.

Астролог отметила, что если до Нового года ничего серьезного не произойдет, то в начале 2023 года "пугалки оккупантов" исчезнут.

В Кривом Роге могут быть прилеты.

"Это родной город Владимира Зеленского. Он под угрозой до конца войны", - говорит она.

По словам астролога, у Украины достаточно сил и ресурсов защищаться.

"В Николаеве сложная ситуация. Удары будут сильнейшими, а в Херсоне начнется мясорубка с обеих сторон. ВСУ войдут совсем скоро в регион и освободят территорию от российских захватчиков", - говорит астролог.

В Полтаве стоит ждать провокаций в ночное время.

"Карты показывают угрозу именно ночью, не игнорируйте тревоги", - говорится в прогнозе.

Прилеты могут достаться Кропивницкому и Ровно.

"В небе у оккупантов преимущество в авиации. А вот на земле они победить не могут. Могут быть разрушения", - сказала она.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также: