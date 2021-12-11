Украину ждет кризис парниковых овощей: почему закрываются теплицы

В Украине закрываются тепличные хозяйства / theorganicgardeningtips.com

Из-за дорогих света и газа украинские тепличные комбинаты, которые преимущественно отапливались этими видами энергоносителей, останавливают работу, сообщил президент ассоциации Теплицы Украины Евгений Чернышенко в комментарии AgroTimes.

Известное тепличное хозяйство - комбинат Тепличный, что в селе Калиновка под Киевом, перестало покупать газ 14 октября, растения постепенно отмерли с наступлением холодов.

Цена газа для теплиц составляет около 43.6 тыс. грн/100 м3.

Дорожает и электроэнергия. Ее цена в ноябре составляла 5.02 грн/кВт-час.

"Из-за дороговизны электроэнергии остановились даже цветочные теплицы, которые требуют меньше газа, но много электроэнергии на досветку", - заявил президент ассоциации "Теплицы Украины".

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"Весной выживут только пленочные теплицы с довольно примитивными технологиями, не сертифицированные ни по каким стандартам", – добавил Евгений Чернышенко.

Небольшие предприятия, которые отапливаются щепой и углем, по словам Чернышенко, пока работают, но тоже чувствуют удорожание. Ведь незначительную часть природного газа они использовали для получения углекислого газа для лучшего роста растений. Кроме того, подорожало и альтернативное топливо.

Ранее Главред писал о том, чтоЦены на чеснок Украине вырости с начала декабря. Если в ноябре стоимость овоща в среднем составляла 94,51 грн/кг, то сейчас — 104,17 грн/кг. В начале 2021 г. цена на чеснок в Украине составляла 67,90 грн/кг.

Цены в супермаркетах: Auchan — 89,90 грн/кг, Novus — 92,99 грн/кг, MegaMarket — 149,90 грн/кг, Varus — 83,90 грн/кг.

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