Украину массово будут обстреливать ракетами: астролог Росс назвал даты "ада"

Украину массово будут обстреливать ракетами – астролог назавал даты/ УНИАН, pixabay.com

Для Украины август будет очень тяжелым. Из ближайших дат, в которые возможно серьезное напряжение на фронте – это в пятницу, 12 августа, а также в субботу, 13 августа.

Об этом рассказал известный украинский астролог Влад Росс в интервью Александру Шелесту. Он отмечает, что в два упомянутых выше дня могут быть какие-то большие катаклизмы.

Вторая половина августа также не предвещает ничего хорошего, говорит Росс. В этот период оккупанты могут осуществлять массовые ракетные обстрелы Украины.

"Ближайший месяц будет очень сложным. Будет период, когда Уран будет разворачиваться и идти в ретроградное движение между 23 и 25 августа. Уран управляет Россией. Поэтому 24 августа, в День Независимости, на Украину могут лететь ракеты. Это самый опасный момент для применения тактического ядерного удара по Украине", – отмечает астролог.

Ранее астролог Яна Эзотеричка предупреждала, что ситуация в Энергодаре и на Запорожской АЭС очень сложная. По ее словам, оккупанты будут идти по своему плану и планируют даже "катастрофу".

Также ранее таролог Рубина Цибульская отмечала, что есть угроза ударов оккупантов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18-го по 23-е число.

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