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Украинские беженцы в Польше могут получить помощь: кому выплатят 6 тысяч гривен

Алина Дембицкая
15 июня 2023, 21:19 обновлено 15 июня, 21:19
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Финансовая поддержка доступна беженцам, прибывшим в Польшу после 9 февраля 2022 года.
мама с ребенком
Украинские беженцы в Польше могут получить помощь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В рамках программы TERA, украинцы, проживающие в Польше, имеют возможность получить финансовую помощь от неправительственной организации "Польская гуманитарная акция" (Polska Akcja Humanitarna) в размере от 5000 до 6000 гривен.

Как сообщает Ukrainian in Poland, финансовая поддержка доступна для беженцев, которые прибыли в Польшу после 9 февраля 2022 года и ранее не получали финансовую помощь от других благотворительных организаций.

Кто имеет все шансы на получение помощи от Polska Akcja Humanitarna:

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  • одинокие женщины;
  • украинцы или члены их семьи с инвалидностью;
  • люди пенсионного возраста (60+);
  • лица, которые не могут работать по состоянию здоровья;
  • те, кто имеют семью с детьми;
  • беременные или кормящие младенцев;
  • украинцы или члены их семьи, страдающие хроническими заболеваниями;
  • студенты, переехавшие из Украины в Польшу;
  • несовершеннолетние лица без сопровождения.

Организация будет уделять особое внимание тем, кто больше всего нуждается в помощи, поскольку интерес к получению выплат велик. Приоритет будет отдаваться тем, кто находится в самой сложной жизненной ситуации и нуждается в немедленном материальном содействии.

Для получения финансовой поддержки от Polska Akcja Humanitarna существует два способа подачи заявки. Вы можете связаться с организацией по телефону: 800 105 555, где вам предоставят необходимую информацию и помогут в процессе подачи заявки. Также вы можете отправить электронное письмо на адрес feedback.pl@pah.org.pl, где вам будут даны инструкции по процедуре подачи заявки.

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