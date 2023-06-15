Украинские беженцы в Польше могут получить помощь: кому выплатят 6 тысяч гривен

В рамках программы TERA, украинцы, проживающие в Польше, имеют возможность получить финансовую помощь от неправительственной организации "Польская гуманитарная акция" (Polska Akcja Humanitarna) в размере от 5000 до 6000 гривен.
Как сообщает Ukrainian in Poland, финансовая поддержка доступна для беженцев, которые прибыли в Польшу после 9 февраля 2022 года и ранее не получали финансовую помощь от других благотворительных организаций.
Кто имеет все шансы на получение помощи от Polska Akcja Humanitarna:
- одинокие женщины;
- украинцы или члены их семьи с инвалидностью;
- люди пенсионного возраста (60+);
- лица, которые не могут работать по состоянию здоровья;
- те, кто имеют семью с детьми;
- беременные или кормящие младенцев;
- украинцы или члены их семьи, страдающие хроническими заболеваниями;
- студенты, переехавшие из Украины в Польшу;
- несовершеннолетние лица без сопровождения.
Организация будет уделять особое внимание тем, кто больше всего нуждается в помощи, поскольку интерес к получению выплат велик. Приоритет будет отдаваться тем, кто находится в самой сложной жизненной ситуации и нуждается в немедленном материальном содействии.
Для получения финансовой поддержки от Polska Akcja Humanitarna существует два способа подачи заявки. Вы можете связаться с организацией по телефону: 800 105 555, где вам предоставят необходимую информацию и помогут в процессе подачи заявки. Также вы можете отправить электронное письмо на адрес feedback.pl@pah.org.pl, где вам будут даны инструкции по процедуре подачи заявки.
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