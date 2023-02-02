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Украинки массово жалуются на выпадение волос: в чем причина

2 февраля 2023, 07:30
Выпадение волос - частая проблема женщин, вызывающая панику и страх. Однако не стоит так сильно волноваться, Главред расскажет как остановить выпадение волос.
волосы, выпадение волос
Почему выпадают волосы / Фото ua.depositphotos.com

Сейчас зима и война, а значит организмы украинцев ослаблены стрессами и недостатком витаминов, что может привести к выпадению волос. Но не всегда волосы выпадают только по этой причине. Как справиться с выпадением волос – читайте далее.

Почему выпадают волосы у женщин – распространенные причины

Среди причин выпадения волос у женщин есть 6 имоверных. Предлагаем разобрать каждую отдельно.

Щитовидная железа

Достаточно большое количество украинцев имеет проблемы с щитовидной железой и не знает об этом. Патологии щитовидной железы, например, гипертиреоз, гипотериоз – могут вызывать выпадение волос на отдельных участках.

Для того, чтобы исключить эту причину необходимо сдать соответствующие анализы, например, всем известный ТТГ.

Стресс

На данный момент в Украине это самая распространенная причина. Физическое и эмоциональное потрясение, приводящее к стрессу может привести к временной потере и истоньшению волос.

Также нередко на состояние и количество волос оказывает влияние стресс, психологические расстройства.

Для того, чтобы улучшить такое состояние, можно попробовать:

  • регулярно заниматься спортом
  • правильно питаться
  • исключить по возможности факторы стресса
  • медитировать

Побочный эффект от лекарств

Вызвать выпадение волос может принятие лекарственных препаратов. Среди них могут быть:

  • оральные контрацептивы
  • лекарства для щитовидной железы
  • антикоагулянты
  • бета-блокаторы
  • антидепрессанты

Однако лекарства дают побочный эффект совсем не всем и этот вопрос более чем индивидуальный.

Дефицит: витамины и микроэлементы

Одной из самых вероятных причин выпадения волос является дефицит витаминов. Для того, чтобы узнать, чего не хватает организму, можно сдать следующие анализы и посмотреть на результаты:

  • ферритин
  • витамин Д
  • общий анализ крови

Чаще всего у людей с выпадением волос наблюдаются дефициты:

  • жиров
  • селена
  • витамина Д
  • витамина С
  • витамина А
  • витамина В
  • биотина
  • железа

И, напоследок, не самые распространенные причины выпадения волос

  • прически с использованием стайлеров
  • агрессивные процедуры
  • неправильный уход
  • псориаз
  • дерматит
  • лишай

Внутренние патологии

  • патологии печени
  • сахарный диабет
  • невралгия
  • почечная недостаточность
  • болезни кишечника

Можно очень долго применять домашние и народные средства от выпадения волос, однако эта проблема в 90% случаев зависит от внутреннего состояния организма. Наиболее простым решением станет сдача анализов и, как следствие, принятие дальнейших решений. Старайтесь избегать самолечения, чтобы не усугубить проблему.

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