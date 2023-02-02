Украинки массово жалуются на выпадение волос: в чем причина

Сейчас зима и война, а значит организмы украинцев ослаблены стрессами и недостатком витаминов, что может привести к выпадению волос. Но не всегда волосы выпадают только по этой причине. Как справиться с выпадением волос – читайте далее.
Почему выпадают волосы у женщин – распространенные причины
Среди причин выпадения волос у женщин есть 6 имоверных. Предлагаем разобрать каждую отдельно.
Щитовидная железа
Достаточно большое количество украинцев имеет проблемы с щитовидной железой и не знает об этом. Патологии щитовидной железы, например, гипертиреоз, гипотериоз – могут вызывать выпадение волос на отдельных участках.
Для того, чтобы исключить эту причину необходимо сдать соответствующие анализы, например, всем известный ТТГ.
Стресс
На данный момент в Украине это самая распространенная причина. Физическое и эмоциональное потрясение, приводящее к стрессу может привести к временной потере и истоньшению волос.
Также нередко на состояние и количество волос оказывает влияние стресс, психологические расстройства.
Для того, чтобы улучшить такое состояние, можно попробовать:
- регулярно заниматься спортом
- правильно питаться
- исключить по возможности факторы стресса
- медитировать
Побочный эффект от лекарств
Вызвать выпадение волос может принятие лекарственных препаратов. Среди них могут быть:
- оральные контрацептивы
- лекарства для щитовидной железы
- антикоагулянты
- бета-блокаторы
- антидепрессанты
Однако лекарства дают побочный эффект совсем не всем и этот вопрос более чем индивидуальный.
Дефицит: витамины и микроэлементы
Одной из самых вероятных причин выпадения волос является дефицит витаминов. Для того, чтобы узнать, чего не хватает организму, можно сдать следующие анализы и посмотреть на результаты:
- ферритин
- витамин Д
- общий анализ крови
Чаще всего у людей с выпадением волос наблюдаются дефициты:
- жиров
- селена
- витамина Д
- витамина С
- витамина А
- витамина В
- биотина
- железа
И, напоследок, не самые распространенные причины выпадения волос
- прически с использованием стайлеров
- агрессивные процедуры
- неправильный уход
- псориаз
- дерматит
- лишай
Внутренние патологии
- патологии печени
- сахарный диабет
- невралгия
- почечная недостаточность
- болезни кишечника
Можно очень долго применять домашние и народные средства от выпадения волос, однако эта проблема в 90% случаев зависит от внутреннего состояния организма. Наиболее простым решением станет сдача анализов и, как следствие, принятие дальнейших решений. Старайтесь избегать самолечения, чтобы не усугубить проблему.
Вам также может быть интересно:
- Сочнейшее куриное филе: как сварить, чтобы не стало сухим и "резиновым"
- Они привлекут бедность в ваш дом: список вещей, которые нужно выбросить и никогда не хранить
- Запотевают очки зимой: простые хитрости, которые точно помогут