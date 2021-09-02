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Украинка купила в магазине рыбу и заразилась редкой болезнью

2 сентября 2021, 17:37

Первые признаки ботулизма у людей появляются спустя 5-12 часов после попадания токсина в организм.

Больница
Женщина заразилась ботулизмом / УНИАН

В Кировоградской области 22 летняя девушка в городе Знаменка купила в магазине соленую рыбу и тяжело заболела.

Как сообщает Кирoвoградский областной центр контроля и прoфилактики болезней МЗ Украины, 1 сентября девушка купила в местном магазине соленую рыбу и после этого почувствовала тревожные симптомы.

"С целью подтверждения диагноза "ботулизм" в лабораторию ООИ отдела исследований биологических факторов Центра доставили ​​кровь больной. Диагноз подтвердился", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшая в легком состоянии находится на лечении в инфекционном отделении Знаменской городской больницы.

Специалисты отметили, что ботулотоксин в 375 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи, поэтому чтобы уберечься от ботулизма нужно избегать употребления:

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  • вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
  • мясных и грибных консервов;
  • консервов домашнего производства;
  • если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;если сомневаетесь в качестве продуктов.

Первые признаки ботулизма у людей появляются спустя 5-12 часов после попадания токсина в организм.

Это довольно редкое и очень опасное заболевание. Споры бактерий попадают в организм и вызывают тяжелое заболевание, которое может привести к летальному исходу.

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Напомним, побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся. Их развелось очень много, они не дают нормально отдохнуть туристам.

В Сети публикуют фото и видео, на которых запечатлено не самое приятное соседство на побережье Приморского Посада. Пользователи разделились во мнениях. Кто-то считает, что на видео вполне безопасный уж, другие - что это степная гадюка.

viber
ботулизм
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