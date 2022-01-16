Украинец обратился к НАТО: предлагает забрати свою землю под военную базу

Житель Харьковщины предложил НАТО пожизненное пользование своим земельным участком / УНИАН

Житель Харьковской области обратился к НАТО с предложением разместить на своем земельном участке военную базу.

Мужчина выразил готовность передать Альянсу 8,13 га в бесплатное пожизненное пользование.

Чтоб не быть голословным, он зафиксировал свою инициативу, написав заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Фото письма было опубликовано в Telegram-канале Оперативный ВСУ.

В письме мужчина уточнил адрес земельного участка, который находится в одном из сел области, а также подписал заявление и уточнил дату – 10 января. Автор поста отметил, что агрессивные действия России лишь убеждают украинцев в необходимости интеграции с НАТО.

Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

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