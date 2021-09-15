Украине предрекли разрушительные последствия из-за новой волны коронавируса

Коронавирус в Украине / УНИАН

В Украине за последние несколько недель наблюдается стремительный рост новых случаев коронавируса. Как прогнозируют ученые Национальной академии наук (НАН) Украины, новая волна COVID-19 в стране может пройти быстрее.

В отчете эпидемической ситуации на сайте НАН говорится, что из-за быстрого всплеска коронавируса, это будет иметь более разрушительные последствия для Украины.

Как отмечают специалисты, после некоторого торможения в конце августа 2021 года, с началом сентября 2021 года темпы роста количества больных существенно превысили прошлогодние показатели.

Между тем, аналогичную динамику продемонстрировало и число новых летальных исходов.

"Сохранение такой тенденции будет указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия", - говорится в отчете.

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Ученые добавляют, что регистрация положительных результатов ПЦР-тестов выросла до 12%, достигнув прошлогоднего значения.

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне.

Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.