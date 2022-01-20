Украине грозит новый штамм гриппа Cambodia: что известно

Показатели начали увеличиваться после 10 января и больше всего болеют дети.
Украине грозит опасный штамм гриппа Cambodia. Как говорит эпидемиолог Елена Кузьменко, это свежий штамм и ранее на территории Украины он не циркулировал.
По данным Центра общественного здоровья, показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Украине на середину зимы составляют на 40% ниже эпидемического порога и на 7% ниже прошлогодних.
Показатели начали увеличиваться после 10 января и больше всего болеют дети. Как объясняет эпидемиолог Елена Кузьменко в интервью КП Украина, дети вернулись в школы после каникул и начали больше болеть.
"Эпидемического порога пока мы не достигли, но темпы роста заболеваемости довольно значительны. Кроме того, увеличился рост заболеваемости коронавирусом", - говорит она.
В ВОЗ анонсировали в этом эпидсезоне четыре штамма гриппа - Victoria, Washington, Phuket и совершенно новый Cambodia.
Что известно о штамме гриппа Cambodia
Этот штамм относительно новый, он появился в 2020 году и на территории Украины никогда раньше не циркулировал. Иммунитет от "старых" штаммов уже есть у многих украинцев, а с новым мы пока не сталкивались.
Также на территории Украины в этом году циркулирует группа острых респираторный вирусных инфекций – аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа. По данным ЦОЗ, уровень заболеваемости сейчас выше на 8% чем в январе 2021 года.
Кроме того, в 2022 году было зафиксировано уже более 300 случаев острой респираторной инфекции, которая опасна для детей до 5 лет.
Чем опасен грипп и как проявляется
По словам специалиста, грипп по своим симптомам очень похож на коронавирус и распространяется от человека к человеку. Группы риска при гриппе точно такие же, как и при коронавирусе.
Симптомы гриппа:
- Озноб,
- Лихорадка,
- Слабость,
- Чувство усталости,
- Кашель,
- Головная и мышечная боль,
- Одышка и затрудненное дыхание,
- Диарея,
- Рвота,
- Насморк и заложенность носа,
- Боль в горле,
- Потеря вкуса и обоняния
Если появились первые признаки заболевания, нужно обратиться к семейному врачу и пройти тестирование. Самолечение очень опасно и может привести к печальным последствиям.
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Напомним, Украина ввела бустерную дозу вакцины от коронавирус для всех граждан, получивших первые две дозы COVID-вакцины. Соответствующий приказ подписал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.
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