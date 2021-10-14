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Украинцы смогут получить пенсию в 7 тысяч гривен

14 жовтня 2021, 17:51

Средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет у украинцев составит 3117 гривен.

Пенсии
Пенсии в Украине/ УНИАН

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, как можно увеличить свою пенсию до 7 тысяч гривен, если застрахованное лицо будет откладывать деньги в две системы.

Так, пенсия около 7 тысяч гривен — это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников — солидарного и накопительного.

Поэтому в таком случае выплаты составят не менее 40% от зарплаты, что соответствует нормам конвенции МОТ.

Кроме того, при взносе в 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции на год) это возможно.

Также в министерстве показали модель накопления для человека, который:

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  • получает зарплату в 15 000 гривен в месяц;работает и накапливает с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа);
  • на свой пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного им НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который оплатил работодатель (всего 4% — 600 гривен);
  • после окончания работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет;
  • получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня - 3624 гривны.

Средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет у человека составит 3117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6741 гривну (45% зарплаты).

Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

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