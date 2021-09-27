Украинцы рискуют лишиться работы из-за отказ от вакцинации: кого это касается

Вакцинация в Украине / УНИАН

В Украине чиновников и учителей хотят включить в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения от вакцинации от COVID-19 их будут отстранять от работы.

Об этом говорится в документе, обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно статье 12 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

"В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ", - говорится в документе.

В Минздраве напоминают, что Европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

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Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:

Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

Работники местных государственных администраций.

Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.