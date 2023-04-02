Украинцы получат новую пенсию в апреле: кому добавят еще 500 гривен

С 1 апреля 2023 пенсионные выплаты пересчитали тем украинцам, которые вышли на пенсию по возрасту.

Новые пенсии в Украине / pixabay

В апреле 2023 года украинские пенсионеры продолжат получать ежемесячные доплаты по возрасту. Данную программу инициировал президент Владимир Зеленский.

Как известно, данная доплата устанавливается независимо от вида пенсии, продолжительности страхового стажа и факта работы, закона, по которому назначена пенсия.

Повышение пенсии в апреле:

для лиц от 70 лет – 300 грн;

для лиц от 75 до 80 лет – 456 грн;

пенсионерам старше 80 лет – 570 грн.

Индексация пенсии в 2023 году

С 1 апреля 2023 пенсионные выплаты пересчитали тем украинцам, которые вышли на пенсию по возрасту, но продолжают работать и получать страховой стаж.

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Следующее увеличение и индексация пенсий в Украине планируется в июле 2023.

Страховой стаж в Украине

Ранее Главред сообщал, что в Украине запустили новый цифровой сервис, с помощью которого украинцы могут добровольно платить страховые взносы ‒ для того, чтобы увеличить стаж, который необходим для назначения пенсии.

Она говорит, что с помощью нового инструмента украинцы могут увеличить размер своих будущих пенсионных выплат.

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