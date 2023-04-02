Украинцы получат новую пенсию в апреле: кому добавят еще 500 гривен

В апреле 2023 года украинские пенсионеры продолжат получать ежемесячные доплаты по возрасту. Данную программу инициировал президент Владимир Зеленский.
Как известно, данная доплата устанавливается независимо от вида пенсии, продолжительности страхового стажа и факта работы, закона, по которому назначена пенсия.
Повышение пенсии в апреле:
- для лиц от 70 лет – 300 грн;
- для лиц от 75 до 80 лет – 456 грн;
- пенсионерам старше 80 лет – 570 грн.
Индексация пенсии в 2023 году
С 1 апреля 2023 пенсионные выплаты пересчитали тем украинцам, которые вышли на пенсию по возрасту, но продолжают работать и получать страховой стаж.
Следующее увеличение и индексация пенсий в Украине планируется в июле 2023.
Страховой стаж в Украине
Ранее Главред сообщал, что в Украине запустили новый цифровой сервис, с помощью которого украинцы могут добровольно платить страховые взносы ‒ для того, чтобы увеличить стаж, который необходим для назначения пенсии.
Она говорит, что с помощью нового инструмента украинцы могут увеличить размер своих будущих пенсионных выплат.
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