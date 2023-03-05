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Украинцы получат новую денежную помощь: кому выплатят 6 тысяч гривен

5 марта 2023, 11:57
Украинцы могут дополнительно получить 6600 грн денежных пособий. Что нужно для денежной помощи.
денежные выплаты, деньги, переселенцы
Денежные выплаты украинцам / pixabay, УНИАН

В Украине начался второй этап регистрации на денежную помощь от норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC).

Регистрация продлится до 20 марта, говорится в сообщении NRC в Facebook.

Кто из украинцев получит денежные выплаты весной

Денежную помощь получат внутренне перемещенные лица и люди, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий и нуждающиеся в срочной финансовой поддержке для обеспечения основных потребностей.

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Отмечается, что денежная помощь будет предоставлена наиболее уязвимым категориям среди зарегистрировавшихся людей. При определении уровня уязвимости учитывается:

  • состав семьи;
  • наличие детей и пожилых людей;
  • доходы семьи, включая выплату по безработице и пенсию.

Получение денежной помощи от другой международной организации не препятствует подаче на получение денежной помощи от NRC, однако не гарантирует ее предоставление, отмечают в организации. Норвежский совет по делам беженцев учитывает текущую ситуацию заявителя.

денежная помощь украинцам

Как подать заявку для получения 6600 грн

Для подачи заявки на получение денежной помощи необходимо предоставить следующую информацию:

  • согласие на обработку персональных данных;
  • местонахождение (координаты GPS);номер телефона;
  • данные всех членов домохозяйства (главы домохозяйства и всех членов семьи) — ФИО, документ, удостоверяющий личность, дату рождения, идентификационные номера совершеннолетних лиц.

Фото свидетельства о рождении ребенка или другой документ детей загружать не нужно.

Если некоторые данные будут отсутствовать или не соответствовать действительности, это может привести к более длительной обработке и возможному отказу в оказании помощи.

Выплату одним платежом перечислят на украинский банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета.

выплаты украинцам

Как зарегистрироваться для получения денег

Для того чтобы зарегистрироваться, необходимо загрузить один из мессенджеров WhatsApp или Viber на свой смартфон. Для регистрации через WhatsApp нужно добавить в контакт номер 0 800 609 844 и отправить на него сообщение с текстом "Привет".

Для регистрации через Viber нужно будет отскакивать QR-код на картинке. После этого в диалоговом окне придут сообщения с инструкциями, которые необходимо придерживаться для успешной регистрации.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по номеру "горячей" линии NRC 0 800 302 007 или написать по электронной почте ua.info@nrc.no.

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