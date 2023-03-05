Украинцы получат новую денежную помощь: кому выплатят 6 тысяч гривен

Украинцы могут дополнительно получить 6600 грн денежных пособий. Что нужно для денежной помощи.

Денежные выплаты украинцам / pixabay, УНИАН

В Украине начался второй этап регистрации на денежную помощь от норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC).

Регистрация продлится до 20 марта, говорится в сообщении NRC в Facebook.

Кто из украинцев получит денежные выплаты весной

Денежную помощь получат внутренне перемещенные лица и люди, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий и нуждающиеся в срочной финансовой поддержке для обеспечения основных потребностей.

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Отмечается, что денежная помощь будет предоставлена наиболее уязвимым категориям среди зарегистрировавшихся людей. При определении уровня уязвимости учитывается:

состав семьи;

наличие детей и пожилых людей;

доходы семьи, включая выплату по безработице и пенсию.

Получение денежной помощи от другой международной организации не препятствует подаче на получение денежной помощи от NRC, однако не гарантирует ее предоставление, отмечают в организации. Норвежский совет по делам беженцев учитывает текущую ситуацию заявителя.

Как подать заявку для получения 6600 грн

Для подачи заявки на получение денежной помощи необходимо предоставить следующую информацию:

согласие на обработку персональных данных;

местонахождение (координаты GPS);номер телефона;

данные всех членов домохозяйства (главы домохозяйства и всех членов семьи) — ФИО, документ, удостоверяющий личность, дату рождения, идентификационные номера совершеннолетних лиц.

Фото свидетельства о рождении ребенка или другой документ детей загружать не нужно.

Если некоторые данные будут отсутствовать или не соответствовать действительности, это может привести к более длительной обработке и возможному отказу в оказании помощи.

Выплату одним платежом перечислят на украинский банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета.

Как зарегистрироваться для получения денег

Для того чтобы зарегистрироваться, необходимо загрузить один из мессенджеров WhatsApp или Viber на свой смартфон. Для регистрации через WhatsApp нужно добавить в контакт номер 0 800 609 844 и отправить на него сообщение с текстом "Привет".

Для регистрации через Viber нужно будет отскакивать QR-код на картинке. После этого в диалоговом окне придут сообщения с инструкциями, которые необходимо придерживаться для успешной регистрации.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по номеру "горячей" линии NRC 0 800 302 007 или написать по электронной почте ua.info@nrc.no.

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