Украинцы массово покидают страну после праздников: какая ситуация на границе

Увеличение пассажиропотока происходит преимущественно из-за роста количества украинцев, выезжающих за границу после зимних праздников.
После Нового года и Рождества украинцы массово выезжают из страны, на границе образовались огромные очереди.
Больше всего людей едет в страны Евросоюза, сообщает официальный сайт Госпогранслужбы Украины.
"В пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Выезд граждан из Украины преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС", - говорится в сообщении.
Увеличение пассажиропотока происходит преимущественно из-за роста количества украинцев, выезжающих за границу после зимних праздников. В некоторых пунктах пропуска, в частности, "Краковец", "Шегини" и "Грушев", образовались очереди. В среднем они насчитывают до 150 автомобилей.
При этом очереди отсутствуют в пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смильница".
При пересечении границы кроме проверки документов сотрудники ГНСУ осуществляют еще и меры контроля, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции. В частности, для тех кто не сделал ПЦР-тест на COVID за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин" работают мобильные лаборатории.
В Госпогранслужбе опубликовали ссылки на сервисы, где можно отследить ситуацию в пунктах пропуска Западного регионального управления. Информация на них обновляется каждые три часа:
Ранее Главред писал о том, что в Польше на границе с Украиной образовались большие заторы из автомобилей в связи с наплывом заробитчан, которые направляются домой на новогодние и рождественские праздники.
Как пишет администратор группы Granica/Кордон PL-UA Томаш Барт Бартецки, "пробки" образовались почти на всех КПП.
Напомним, что перед ужесточением карантина возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе.
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