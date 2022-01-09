Украинцы массово покидают страну после праздников: какая ситуация на границе

На границе образовались огромные очереди после праздников / УНИАН

После Нового года и Рождества украинцы массово выезжают из страны, на границе образовались огромные очереди.

Больше всего людей едет в страны Евросоюза, сообщает официальный сайт Госпогранслужбы Украины.

"В пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Выезд граждан из Украины преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС", - говорится в сообщении.

Увеличение пассажиропотока происходит преимущественно из-за роста количества украинцев, выезжающих за границу после зимних праздников. В некоторых пунктах пропуска, в частности, "Краковец", "Шегини" и "Грушев", образовались очереди. В среднем они насчитывают до 150 автомобилей.

При этом очереди отсутствуют в пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смильница".

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При пересечении границы кроме проверки документов сотрудники ГНСУ осуществляют еще и меры контроля, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции. В частности, для тех кто не сделал ПЦР-тест на COVID за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин" работают мобильные лаборатории.

В Госпогранслужбе опубликовали ссылки на сервисы, где можно отследить ситуацию в пунктах пропуска Западного регионального управления. Информация на них обновляется каждые три часа:

Ранее Главред писал о том, что в Польше на границе с Украиной образовались большие заторы из автомобилей в связи с наплывом заробитчан, которые направляются домой на новогодние и рождественские праздники.

Как пишет администратор группы Granica/Кордон PL-UA Томаш Барт Бартецки, "пробки" образовались почти на всех КПП.

Напомним, что перед ужесточением карантина возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе.

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