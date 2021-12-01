Украинцев обяжут выложить кругленькую сумму при покупке авто или квартиры

В Министерстве финансов обеспокоены тем, что огромная часть трудоспособного населения Украине полностью не показывает свои доходы.
В Минфине разрабатывают новые косвенные методы налогового контроля - так, при крупной покупке (квартира или автомобиль) налоговики хотят доначислять налоги в случае несоответствия официальным доходам, сообщил Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью изданию Forbes.
В Министерстве финансов обеспокоены тем, что огромная часть трудоспособного населения Украине полностью не показывает свои доходы. Как отмечает Даниил Гетманцев, за прошлый год это 10 млн человек.
Поэтому в ведомстве разрабатывают косвенные методы налогового контроля и готовят законопроект, которые даст налоговикам соответсвующее полномочия.
Все нюансы разрабатываемого законопроекта пока не обнародованы, но суть нововведения, по словам Гетманцева, состоит в следующем:
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"Вы делаете дорогую покупку – квартиру, например, или машину. Налоговая видит вашу покупку по реестру, сравнивает с доходами, которые у вас есть, если сумма существенно превышает ваши доходы и вы на запрос налоговой не можете объяснить, откуда у вас эти деньги, то нужно будет заплатить налог с этой суммы в размере 18%".
Если такой механизм действительно будет запущен, это означает, что налоговая сможет доначислять налоги уже после совершения покупки.
Как ранее сообщали, Верховная Рада приняла "ресурсный" закон о налогообложении для украинцев, которым, в частности, предполагается увеличить налог на землю - 1500 грн в год за 1 га.
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