Украинцам платят от 300 до 1000 долларов: как получить денежную поддержку

Подать заявку на получение денежной поддержки могут украинцы, которые сейчас проживают на территории нашего государства.

Как получить денежную поддержку пострадавшим от войны украинцам? / unsplash.com

Граждане Украины, которые оказались в сложной ситуации из-за вторжения российских оккупантов, могут получить финансовую помощь от благотворительного фонда Ukrainely. Эта организация открыла ящик пожертвований, в который люди со всего мира могут присылать средства. Затем эти суммы распределяются между нуждающимися украинцами. Главред узнал все подробности денежной поддержки пострадавших от войны украинцев.

Кто может получить помощь от Ukrainely?

Подать заявку на получение денежной поддержки могут украинцы, которые сейчас проживают на территории нашего государства. В приоритете – семьи с детьми, которые оказались в очень сложной ситуации из-за войны. Если у вас нет детей, однако есть настоятельная необходимость получить помощь, вы также можете подать заявку.

В целом программа рассчитана на три категории украинцев:

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помощь семьям во время войны;

поддержка внутренне перемещенных лиц;

помощь военным ВСУ и теробороне.

Какую сумму могут получить украинцы?

Семьи, пострадавшие во время войны, могут рассчитывать на сумму от 300 до 700 долларов. Если ваша семья беженцы, вынужденно покинувшие свой дом, организация может выплатить вам от 500 до 1000 долларов. В то же время военные ВСУ и бойцы теробороны могут рассчитывать на выплату в размере от 500 до 3000 долларов.

При заполнении анкеты украинцы сами выбирают сумму, которая им необходима. Однако гражданам стоит быть готовыми к тому, что волонтерская организация может согласовать сумму, которая меньше указанной в анкете.

Заметим, что организация хочет помочь как можно большему количеству украинцев, а потому денежную помощь можно получить только один раз.

Как подать заявку на получение пособия?

Чтобы получить денежную поддержку, нужно заполнить анкету на сайте организации, которая находится по этой ссылке.

Для начала нужно выбрать категорию, к которой вы принадлежите: семья, пострадавшая от войны; беженцы, которые покинули свое жилье; военнослужащие ВСУ или теробороны. Далее рассказываем детали оформления заявки для украинской семьи.

После того как вы выбрали свою категорию, нужно указать ФИО, дату рождения и место жительства. Также нужно указать свою контактную информацию: телефон, email и ссылку на страницу в соцсетях. Кроме этого, нужно указать количество взрослых в семье, а также количество детей.

Теперь самый главный пункт заявки, которому нужно уделить особое внимание, – описание вашей ситуации. Здесь нужно подробно рассказать о своем положении, зачем вам нужны деньги и как вы их будете тратить. Старайтесь как можно подробнее описать вашу ситуацию, ведь это влияет на одобрение заявки.

Кроме того, нужно загрузить два фото: ваше, а также семейное фото. Этот пункт необязателен, но он может повлиять на одобрение заявки.

На последнем этапе нужно выбрать сумму, которую вы хотели бы получить от волонтерской организации. После этого можете отправлять заявку и ждать результатов. Если ваша заявка будет одобрена, то с вами свяжутся волонтеры, чтобы пообщаться и обсудить некоторые детали.

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