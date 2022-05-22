Украинцам грозит две вспышки смертельной инфекции из-за войны

Основной проблемой на временно оккупированных территориях является вода.
Война в Украине может спровоцировать вспышки опасных инфекционных болезней.
Как рассказал врач-инфекционист Федор Лапий в комментарии для ТСН, украинцам стоит беспокоиться о вспышках двух инфекционных заболеваний - холеры и дифтерии.
"Надо обеспокоиться, например, дифтерией. Которая приходит вместе с войной и другими инфекциями, которые мы называем вакционоуправляемыми. Против которых сейчас нужно проводить вакцинацию", - подчеркнул инфекционист.
По его словам, основной проблемой на временно оккупированных территориях является вода. Она загрязнена и у людей часто нет доступа к чистой воде.
"Нужно использовать чистую, обеззараженную воду. Любую воду, которую вы используете для себя, вы должны кипятить. Самое главное правило: руки должны быть чистыми, а вода должна быть кипяченой", - добавил Федор Лапий.
Именно в условиях разрушенной инфраструктуры и отсутствия доступа к чистой воде, а еще и в условиях жаркой погоды, значительно возрастает риск различных кишечных инфекций.
"Учитывая, что в Азовском, Черном морях, дельте Южного Буга ранее уже выявляли возбудителя холеры, а также были случаи холеры в Мариуполе, Николаеве, то из-за того, что инфраструктура разрушена, ограниченный доступ к чистой воде, канализационные воды не очищаются, массовые захоронения, как преступление РФ, могут привести к вспышкам, в том числе и холеры", - пояснил медик.
Дифтерия и холера в Украине
Он отметил, что при нарушении доступности населения к медицинской помощи, вакцинации - следует ожидать вакциноуправляемых инфекций, в частности, дифтерии.
Холера - острая кишечная инфекция, бактерии холеры обычно распространяются в воде. Поражает тонкий кишечник и проявляется в виде водянистой диареи, рвоты, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов.
Дифтерия - инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает носоглотку, затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Передается воздушно-капельным путем.
Особенно опасна для детей, так как быстро развивается круп - закупорка дыхательных путей пленкой и отеком. Заразится можно от больного человека, через предметы больного человека и через зараженные продукты.
Читайте такжеВ захваченном Мариуполе может произойти вспышка самой опасной инфекции
Читайте также:
- Названы странные способы сохранить здоровье сердца и сосудов
- Жуткая травма позвоночника: бывший друг Путина рассказал о здоровье президента РФ
- Доктор Комаровский рассказал, почему ждет смерти Путина: "Пока здоровья хоть чуть-чуть осталось"