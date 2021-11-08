Украинцам бесплатно раздадут б/у авто: что это за модели и как их получить

Бесплатно раздадут пять автомобилей / depositphotos

Конфискованные автомобили в Украине время от времени передают нуждающимся. Как правило, ими пользуются воинские части и детские дома. Уже в декабре Минюст совместно с Фондом госимущества бесплатно раздадут пять транспортных средства.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте организации до 27, 28 ноября и 2 декабря 2021 года – в зависимости от автомобиля. В ней нужно указать, почему именно вы должны получить транспортное средство.

В общей сложности раздадут 5 конфискованных б/у авто:

КамАЗ 1986 года выпуска;

1986 года выпуска; BMW 320 1998 года выпуска;

1998 года выпуска; Dodge Status 1998 года выпуска;

1998 года выпуска; Audi A6 1995 года выпуска;

1995 года выпуска; Mercedes-Benz C180 в 1988 году выпуска.

Техническое состояние автомобилей разное. Часть машин – на иностранной регистрации (скорее всего, это конфискованные евробляхи).

Естественно, получить автомобили смогут далеко не все желающие. Чаще всего конфискованные авто передают воинским частям, детским домам семейного типа, приемным семьям, интернатам, или на благотворительные цели, а также для переработки, уничтожения (утилизации) такого имущества.

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Напомним, 12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах. Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Для участников АТО / ООС льготный период составит 270 дней.

15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки "евроблях". В большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.