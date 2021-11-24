Украина выразила решительный протест из-за скандального указа Путина

Украина в ТКГ раскритиковала указ Путина / Reuters

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) выразила решительный протест из-за указа президента РФ Владимира Путина о допуске на российский рынок товаров из ОРДЛО.

Такие действия Москвы противоречат минским соглашениям и договоренностям лидеров нормандской четверки, говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.

"Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 г. президентом РФ указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых "сертификатов по происхождению" товаров, выдаваемых на временно оккупированных территориях Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такие действия российского руководства противоречат минским соглашениям и договоренностям, которые были достигнуты на переговорах в нормандском формате.

Кроме того, такие шаги со стороны России - это вмешательство во внутренние дела Украины и продолжение "политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство".

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Войска России у границ Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о повышенной концентрации войск России у границ Украины. Журналисты подкрепляли свои сведения спутниковыми снимками с передвижением российских войск.

В НАТО подтвердили чрезмерное скопление российских военных подразделений у границ Украины. Более того, в Альянсе сказали, что Россия располагает возможностями для военного вторжения на территорию украинского государства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены стягиванием к границе российских войск. По его словам, ситуация напоминает обстановку 2014 года, когда Россия захватила Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия России по передвижению войск связаны с якобы угрозой НАТО у российских границ.