Украина ввела жесткие санкции против российских предприятий - список

Решение о вводе санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны.
Украина ввела персональные экономические санкции против российских предприятий и организаций. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, информирует сайт главы государства.
Решение о вводе санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) еще 30 декабря 2021 года. А 21января санкции введены в действие указом президента Украины.
В "черный список" Украины попали 24 предприятия.
Введены следующие ограничения:
- блокирование активов;
- ограничение торговых операций;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.
В список попали такие предприятия:
- Акционерное общество "Ленпромтранспроект";
- Акционерное общество "Страховая бизнес группа";
- Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности";
- Акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс";
- Открытое акционерное общество "Гипрошахт";
- Открытое акционерное общество "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор";
- COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;
- Общество с ограниченной ответственностью "АЛАРМ911 НЕВА";
- Общество с ограниченной ответственностью "Геоземстрой";
- Общество с ограниченной ответственностью "Крымсетьэнергопроект";
- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт диагностики";
- Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства";
- Общество с ограниченной ответственностью "Нивад";
- Общество с ограниченной ответственностью "СИРИУС ПРОЕКТ";
- Общество с ограниченной ответственностью "Транспроект";
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЮС";
- Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Трансстрой";
- Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России";
- Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации";
- Федеральное государственное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации";
- Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие";
- Автономная некоммерческая организация содействия деятельности "Русские сезоны";
- государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма".
Санкции против России
Напомним, также Владимир Зеленский ввел санкции против известного российского дизайнера Артемия Лебедева, который является арт-директором Студии Артемия Лебедева".
Также Зеленский согласовал санкции против российских судей и крымских силовиков. Ограничения будут действовать в течение пяти следующих лет.
В то же время санкции были введены и против российских "чиновников", которые сегодня проживают на территории временно оккупированного Крыма. В список ограничений попали 52 человека.
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