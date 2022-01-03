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Украина резко увеличила импорт мандарин в 2021 году

3 января 2022, 23:25

Клементинов Украина в прошлом году закупила на 15,81 млн долл., что на 5,86% больше, чем годом ранее.

Мандарины
Украина резко нарастила импорт мандарин / Pixabay

В 2021 году наша страна импортировала мандаринов на неполных 120 млн долларов, что почти на половину больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

Импорт мандаринов, в том числе их разновидностей - танжеринов и сатсума, в 2021 году составил 119,09 млн долл., что на 45,5% больше, чем годом ранее.

В то же время импорт мандаринов сатсума в 2021 году составил 43,53 млн долл. или 36,55% от всех купленных за границей в 2021 году мандаринов.

Клементинов Украина в прошлом году закупила на 15,81 млн долл., что на 5,86% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим импортером мандаринов в Украину в 2021 году стала Турция - на 83,98 млн долл. На втором месте - Пакистан (9,61 млн долл.), на третьем - Египет (8,28 млн долл.).

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Отдельно мандарины сатсума Украина в 2021 году покупала у Турции (43,15 млн долл.), Испании (232,04 тыс. долл.) и Греции (60,85 тыс. долл.).

  • Больше всего клементинов Украина импортировала в 2021 году из Греции - на 7,36 млн долл.
  • на втором месте - Италия (3,29 млн долл.),
  • на третьем - Испания (2,79 млн долл.).

Вместе мандаринов и клементинов в 2021 году Украина закупила на 134,9 млн долл., за год увеличив их импорт на 39,39%.

Ранее Главред писал о том, что мандарины могут быть как вредны, так и полезны. Об этом диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина.

Она отметила, что мандарины — отличный источник кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. Содержащаяся в таком фрукте клетчатка помогает нормализировать работу желудочно-кишечного тракта, а витамин С укрепляет иммунитет.

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