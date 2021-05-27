Украина резко ответила России после заявлений о прекращении строительства Стены на границе / УНИАН

В ответ на заявление российской стороны, что Украина перестала строить проект "Стена" или "Европейский вал" – Государственная пограничная служба Украины посоветовала соседям больше следить за безопасностью своего участка границы.

"Государственная пограничная служба Украины советует российской стороне больше акцентировать внимание на надежной охране своего участка границы, а не тревожиться о том, как происходит надлежащее обустройство границы со страной-агрессором. Работы в рамках инженерного обустройства границы продолжаются", – в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он уточнил, что граница с Россией обустраивается не только за счет металлического заграждения или создание противотранспортного рва – там также устанавливаются технические средства наблюдения. В частности, на луганском участке границы они уже установлены.

Украина также стала чаще использовать вдоль границы беспилотную авиацию.

"России следует обратить внимание на обустройство своей границы, так как неоднократно мы фиксировали нарушения с той стороны, которые РФ не замечает", – добавил Демченко.

Отметим, ранее первый заместитель директора ФСБ Владимир Кулишов в интервью российским СМИ заявил, что Украина практически перестала рыть ров в рамках проекта "Стена". Он связал это с нехваткой денежных средств.

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