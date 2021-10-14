Украина приближается к пику эпидемии коронавируса - Минздрав

Коронавирус в Украине / Фото Reuters

Число ежедневных случаев инфицирования коронавирусом уже сравнялось с самыми высокими показателями весны.

В Минздраве заявили, что пик этой волны еще впереди.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио добавил, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения Украины ожидаются во второй половине ноября.

"Ситуация постепенно ухудшается. Мы делали уже несколько раундов прогнозов эпидемиологической ситуации. Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются на вторую половину ноября, поэтому мы двигаемся по такому сценарию", — отметил он.

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Как ранее сообщал Главред, инфекционист Андрей Александрин предупредил, что предпосылок к снижению заболеваемости коронавирусом в Украине нет.

Нынешнюю волну COVID-19 мы переживем хуже, чем весной 2021 года. И назвал место, где можно подхватить коронавирус быстрее.