Украина может перейти в желтую зону карантина на этой неделе

Карантин в Украине усилят / УНИАН

Карантин в Украине готовятся ужесточить уже на этой неделе. Как сообщил ведущий эксперт Минздрава Сергей Дубров, у страны есть вероятность войти в желтую зону ограничений.

Дубров уверен, что переход из зеленой зоны в желтую будет уже на этой неделе.

"Уже большинство регионов по статистическим показателям соответствуют цвету желтой зоны. То есть не исключено, что на этой неделе страна действительно перейдет в желтую зону карантина", - заявил Дубров.

По словам врача, сейчас весь мир переживает новую волну COVID-19 и Украина не исключение. Дубров отмечает, что в стране недостаточно вакцинированных людей, чтобы говорить о коллективном иммунитете.

"Есть два основных момента, как мне кажется. Если сравнивать с предыдущей волной, то рост есть немного медленнее. Это скорее всего связано с вакцинацией, с тем, что определенное количество людей переболело... Второе, что является более отрицательным, на мой взгляд, что подавляющее большинство заболевших имеют инфицирование мутировавшим Дельта-штаммом. Согласно опыту Америки и Европы, мы понимаем, что Дельта-штамм характеризуется более тяжелым течением, большая потребность в госпитализации, в лечении в отделениях интенсивной терапии", - отмечает Дубров, передает Украина 24.

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По словам врача-анестезиолога, пик новой волны COVID-19 может быть в ноябре.

Как сообщает РБК-Украина, Кабинет министров сегодня, 13 сентября, согласует новые правила карантина в Украине. Заседание правительства назначено на 17:30.

При этом украинцы, которые полностью вакцинированные, могут получить отмену большинства ограничений.

Новые правила карантина в Украине:

В Минздраве отмечают, что ограничения желтой и красной зон эпидемической опасности могут не распространять на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты.

Такой сертификат удостоверяет:

вакцинацию,

действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест,

или наличие справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

Отметим, в Украине планируется усиление эпидемических ограничений после перехода страны в желтую зону карантина.