Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успех

Как привлечь удачу с помощью часов / pixabay

30 октября в 4 утра Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

В Украине, согласно постановлению Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", время переводится два раза в год: на зимний - в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1 час назад. На на летнее - в последнее воскресенье марта в 03:00 на 1 час вперед.

Как считают эксперты, адаптированным временем для Украны является зимнее время, а летнее - негативно сказывается на здоровье. Из-за таких перепадов сбивается график, нарушается сон, биоритмы.

Приметы про часы

Многие эзотерики отмечают, что часы несут уникальную магическую силу для каждого. С часами связано множество примет, о которых стоит знать.

Чтобы не лишиться всего в доме, нарушать запреты в ночь на 30 октября не стоит.

Верили, если часы упали во время перевода стрелок, то ждать беды в семье.

А если вы случайно разбили ручные часы, то нужно сразу их выбросить.

Если вы допустили остановку часов в кармическое время, то ждать неблагоприятных новостей.

Как привлечь удачу с помощью часов

По словам специалистов, чтобы часы в доме приносили достаток, удачу и благополучие, их нужно вешать правильно.

Финансовую прибыль и крупные достижения в карьере могут привлечь часы. В доме их стоит повесить на южную стену. Тогда успех будет молниеносным.

Чтобы укрепить здоровье всей семьи, стоит повесить часы на восточную часть стены.

Главное правило, никогда нельзя допускать, чтобы часы остановились или разрядились в доме.

Читайте также: