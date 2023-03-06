"Украина не будет годами жить под обстрелами": астролог рассказал, когда закончится "ад"

Росс заявил, что Украине не повторит судьбу Израиля и не будет жить под постоянными ракетными обстрелами.

Влад Росс / Главред, Минобороны РФ

Известный астролог Влад Росс заявил, что правление российского диктатора Владимира Путина неумолимо приближается к концу.

"Правление Путина заканчивается. Оставаться у власти ему будет совершенно нереально", – заявил Влад Росс в комментарии Главреду.

По словам астролога, решающая битва может произойти весной 2023 года, а уже в июне возможен парад победы.

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"После перехода Юпитера из знака войны в знак мира, то есть в знак Тельца, можно будет говорить об окончании войны. Особенно – когда Путин уйдет из жизни, а это может случиться весной-летом", – отметил Влад Росс.

Росс заявил, что Украине не повторит судьбу Израиля и не будет жить под постоянными обстрелами.

"Это исключено по простой причине – не будет Российской Федерации, некому будет угрожать Украине. После вхождения Плутона, символа смерти и разрушения, в знак зодиака, связанный с Россией, Водолея, РФ начнет разваливаться", – считает Росс.

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