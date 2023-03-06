УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Украина не будет годами жить под обстрелами": астролог рассказал, когда закончится "ад"

6 марта 2023, 22:42
Росс заявил, что Украине не повторит судьбу Израиля и не будет жить под постоянными ракетными обстрелами.
Ракета, Влад Росс
Влад Росс / Главред, Минобороны РФ

Известный астролог Влад Росс заявил, что правление российского диктатора Владимира Путина неумолимо приближается к концу.

"Правление Путина заканчивается. Оставаться у власти ему будет совершенно нереально", – заявил Влад Росс в комментарии Главреду.

По словам астролога, решающая битва может произойти весной 2023 года, а уже в июне возможен парад победы.

видео дня

"После перехода Юпитера из знака войны в знак мира, то есть в знак Тельца, можно будет говорить об окончании войны. Особенно – когда Путин уйдет из жизни, а это может случиться весной-летом", – отметил Влад Росс.

Росс заявил, что Украине не повторит судьбу Израиля и не будет жить под постоянными обстрелами.

"Это исключено по простой причине – не будет Российской Федерации, некому будет угрожать Украине. После вхождения Плутона, символа смерти и разрушения, в знак зодиака, связанный с Россией, Водолея, РФ начнет разваливаться", – считает Росс.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

война в Украине астролог Влад Росс астрологический прогноз война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:29

"Мы найдем убийц": Зеленский потребовал жесткого наказания за расстрел военного

23:15

Райан Рейнольдс случайно проболтался про пол и имя четвертого ребенка

23:11

"РФ истощает свои силы и готовится к наступлению ВСУ": эксперт рассказал, когда ждать контратакиВидео

22:56

ВСУ важно удержать Бахмут: на это есть две причины – военный экспертВидео

22:42

"Украина не будет годами жить под обстрелами": астролог рассказал, когда закончится "ад"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:25

Украинская теннисистка отказалась жать руку россиянке после турнира

22:23

"Бабка думала все забыли": в РФ разгорелся сильный скандал из-за отстранения от соревнований ВинерВидео

22:17

Больше не секрет: Елена Кравец наконец призналась, почему покинула Студию "Квартал-95"Видео

22:14

Блюдо придется вылить: почему нельзя оставлять лавровый лист в супе

Реклама
22:11

Жена Киркорова прокляла Наташу Королеву: путинист сделал неожиданное признаниеВидео

22:02

"Всем придет капец": Пригожин в истерике заявил, что ВСУ собираются блокировать вагнеровцев в БахмутеВидео

21:53

"Если есть ад, они туда попадут": Познер высказался о российских пропагандистах

21:52

Оборона Бахмута: CNN сообщило об ошеломительных потерях российских оккупантовВидео

21:38

Ушел в отрыв: путинист Петросян развлекается с молодыми за спиной у жены-молодухиВидео

21:19

"Прилеты будут очень сильные": таролог назвал город, который враг будет обстреливать в мартеВидео

20:54

"Героям Слава": Зеленский отреагировал на расстрел украинского пленного, все подробностиВидео

20:52

"Только боль": украинская спортсменка, потерявшая маму из-за ракеты РФ, посвятила ей медаль ЧЕ

20:45

"Путин официально сошел с ума": российский диктатор спит в криогенной кислородной камере - Daily StarВидео

19:58

ВСУ пошли в контрнаступление и оттесняют врага от Бахмута - NYTВидео

19:57

"Готовят плацдарм, чтобы выгнать дрянь с нашей земли": в ВСУ назвали главную задачу защитников БахмутаВидео

Реклама
19:50

Звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин с треском провалил пробы в "Великолепный век"

19:45

"Целый экипаж отошел в вечность": в тяжелых боях под Бахмутом погибли бойцы "Холодного Яра"Видео

19:44

Опухший Кадыров впервые появился на людях с медицинским прибором на рукеВидео

19:20

Можем устроить в глубоком тылу противника Армагеддонмнение

19:19

Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осениВидео

19:12

"Вина полностью на власти": Фейгин жестко отреагировал на расстрел украинского пленного

19:08

Плоды как пять копеек: чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупнее

18:59

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

18:40

Робокоп, Иисус Христос и даже Шпинат: как запрещено называть детей в разных странах мира

18:26

MamaRika показала фигуру в нижнем белье через неделю после родов

18:02

Армия РФ впервые приблизилась к захвату Бахмута - CNNВидео

17:57

Поклонники ахнули от увиденного: украинская спортсменка Марта Костюк восхитила пышными формамиВидео

17:56

Вы будете удивлены: почему яйца нельзя хранить в холодильникеВидео

17:51

В РФ наградили медалью за отвагу "зека"-оккупанта, который жестоко убил человекаВидео

17:39

"Бои достигли наивысшего уровня напряжения": Сырский рассказал о сложной ситуации в БахмутеВидео

17:27

В Украину на 2 дня ворвется лето: синоптик рассказал, где потеплеет до 20 градусовВидео

17:03

Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провалВидео

17:00

Привлекали снайперов, самолеты и 2 танка: боец спас из Бахмута 7-летнего мальчика и стал его крестнымВидео

17:00

В РФ будут беспорядки: Путин сам привел войну в РФ - ФейгинВидео

16:33

"Благодарю за падения": Александр Эллерт официально уволился из "Квартала-95" после переезда в СШАВидео

Реклама
16:12

Кабмин назначил Кривоноса директором НАБУ: что о нем известно

16:06

Оккупанты расстреляли нашего защитника за слова "Слава Украине": у Зеленского дали жесткий ответВидео

15:36

"Двойников Путина накачивают ядом": офицер КГБ рассказал правду о выступлениях диктатораВидео

15:31

Шесть раз обманывал смерть: умер легендарный гитарист Lynyrd Skynyrd Гэри РоссингтонВидео

15:25

"Будет мощная битва": Залужный и ВСУ подготовили оккупантам ловушку, астролог назвал датуВидео

15:19

Пора весеннего авитаминоза: как помочь организму справиться с недугомВидео

15:05

Скандал на выборах в ВСП: ЦПК назвал адвоката Кивы Алексея Шевчука сомнительным кандидатом

14:58

ВСУ перебросили резервы: спецназ ССО контратакует в Бахмуте – украинский офицер

14:44

"Был другом, стал врагом": Z-патриотка Кудрявцева высказалась по поводу ЗеленскогоВидео

14:26

Угроза работе ВСУ дронами по оккупантам: Резников оценил сценарий военного альянса Китая с РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять