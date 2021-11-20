Украина намерена продлить контракт с Газпромом на 15 лет - Шмыгаль

Украина намерена продлить контракт с Газпромом / УНИАН

Власти Украины намерены продлить действующий контракт с Газпромом на 15 лет, то есть до 2041 года. При этом Киев будет добиваться сохранения текущих условий, которые прописаны в соглашении.

Также Украина готова предложить скидку, если Россия согласится увеличить объемы поставок, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода.

Кроме того, Украина планирует всеми силами препятствовать введению в эксплуатацию газопровода Северный поток-2.

"Есть существующий контракт до 2024 года. Мы хотим его продлить и ведем по этому вопросу переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них тоже зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет", – заявил глава правительства.

Он уточнил, что речь идет о пролонгации контракта на тех же условиях, которые есть сейчас. Это, в частности, принцип "качай или плати".

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Согласно ему, заранее устанавливаются объемы транзита газа, за которые платит "Газпром". Оплата должна происходить, даже если фактические объемы ниже или вообще отсутствуют.

Кроме этого, Украина не против и увеличить транзит газа до 55 млн кубометров, причем со скидкой.

"Этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в действующем контракте", – сказал Шмыгаль.

Также Киев намерен использовать отсрочку в сертификации Северного потока-2, чтобы не допустить запуск газопровода. Шмыгаль уверен, что в будущем Россия будет еще активнее использовать этот газопровод для влияния на энергетический рынок как Украины, так и всей Европы.

"Мы не одни в этой борьбе за недопущение работы Северного потока-2. Как мы будем использовать дополнительное время?.. Так же, как использовали до этого, очень активно работая на дипломатическом фронте... Есть установленные правила, есть Третий энергопакет, и все должны его придерживаться", – отметил Шмыгаль.

Скандал между Украиной и Венгрией из-за контракта с Газпромом

Венгерская компания MVM Group и российская транснациональная корпорация Газпром 27 сентября заявили о подписании 15-летнего контракта на поставки газа в Венгрию в обход территории Украины. Около 3,5 млрд кубометров пойдет через Сербию, еще 1 млрд кубических метров прокачают через Австрию. Пока газ на территорию венгерского государства поставляется через пункты Берегово на границе с Украиной и Баумгартен на словацко-венгерской границе. Договор Москвы и Будапешта может быть пересмотрен через 10 лет.

Украина раскритиковала контракт Венгрии с Газпромом. В министерстве иностранных дел сказали, что договор продиктован политикой, документ необоснован с экономической точки зрения. Договор опасен для украино-венгерских отношений и выгоден Кремлю.

Директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон не исключил сценария, при котором из-за газового контракта Венгрии с Россией транзит российского топлива на территорию венгерского государства может прекратиться.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что позиция официального Киева по договору Будапешта и Москвы – это, дескать, попытка вмешательства страны во внутренние дела венгерского государства. По его словам, договоренность с Газпромом отвечает интересам Венгрии.

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